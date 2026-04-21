Znate onaj osjećaj kad se baš veselite svakoj vožnji? E, ovaj SUV je toliko dobar

Prošli tjedan družili smo se sa Škodom Elroq. Da, bili smo za upravljačem automobila koji je osvojio jednu od najvažnijih europskih automobilskih nagrada. Kompaktni električni SUV proglašen je za German Car of the Year (GCOTY) 2026, nakon što je u finalu nadmašio konkurente iz svih klasa, uključujući Daciju Bigster, Hyundai Ioniq 9, Cadillac Vistiq i ekstremni Lucid Air Sapphire.

I, jesu li Nijemci u pravu? Apsolutno, Škoda je opet uspjela. Češki proizvođač automobila, poznat po tome što radi automobile koji su razumni poput porezne prijave, ali pouzdani kao švicarski sat, krajem prošle godine lansirao je Elroq. Ako vam se Enyaq činio kao pametan izbor, Elroq je njegov mlađi, malo okretniji i jeftiniji brat koji je završio isti faks s istim odličnim ocjenama. Uskoro nam stižu još dva člana Škodine električne obitelji. Najmanji nosi ime Epiq, dok se s nestrpljenjem iščekuje Peaq, najveći Škodin električni SUV koji će navodno svojim mogućnostima dobrano uzdrmati tržište. Od onoga što se do sada zna, ima prtljažnik veći od 1000 litara.

Foto: BOJAN TERGLAV

No, vratimo se mi našem Elroqu koji je u suštini, električna alternativa popularnom Karoqu i cilja na srce tržišta: obiteljski SUV koji vas neće ostaviti na cjedilu niti vas natjerati da prodate bubreg. Mi smo imali prilike testirati verziju Elroq 85 koji nudi 89 KW, odnosno 121 konjsku snagu.

Ukupan dojam? Elroq je definitivno jedan od najpreporučljivijih i najzaokruženijih obiteljskih automobila koji se danas mogu kupiti, a eto, slučajno je ispalo da se radi i o električnom automobilu.

A što reći na njegov izgled? Mnoge je, uključujući i nas, osvojio na prvu. Ima nešto u tom dizajnu, baš privlači poglede, čak i kod mlađe populacije. I koliko god neki govorili da Elroq nije vizualno dojmljiv automobil, pogledi znatiželjnih prolaznika, ali i drugih vozača u prometu, govore potpuno suprotno. A bome i ima ga. Elroq je dugačak 4,48 metara, širok 1,88 i visok 1,65 metara, a teži skoro dvije tone.

Foto: BOJAN TERGLAV

Srce maratonca, a ne sprintera

No, krenimo mi na ono što sve zanima kod električnih automobila: snaga i, naravno, domet. Elroq 85 ispod poklopca motora (gdje, usput, nema prednjeg prtljažnika) skriva motor koji na stražnje kotače isporučuje 89 kW, odnosno 121 konjsku snagu. Iako se ne radi o sportskim performansama, snaga je više nego dovoljna da na semaforu ostavite iza sebe one koji su vas podcijenili i osigurava ugodnu i poletnu gradsku vožnju. Bit ćemo iskreni i reći kako je ovo možda najimpresivnija 121 konjska snaga koju smo isprobali.

Foto: BOJAN TERGLAV

No, prava zvijezda je baterija. S iskoristivim kapacitetom od 77 kWh, Škoda obećava domet po WLTP ciklusu do čak 580 kilometara. Naravno, u stvarnom svijetu ta brojka ovisi o tome je li vam noga teška kao olovo i koristite li klimu kao da živite na ekvatoru. Dugoročni testovi pokazali su da je realni ljetni domet oko vrlo impresivnih 470 kilometara. Zimi ta brojka pada na otprilike 420 kilometara, što je i dalje dovoljno da većina ljudi puni auto jednom ili dvaput tjedno.

Jedina situacija gdje se osjeti da je ovo električni auto je duga vožnja autocestom. Pri brzini od 120-130 km/h, domet pada za otprilike 45 posto, što znači da je realna autonomija na autocesti oko 280 kilometara. Srećom, punjenje nije problem. Elroq 85 podržava brzo punjenje do 175 kW, što znači da ćete bateriju od 10 do 80 posto napuniti za oko 28 minuta. Taman za jednu kavu i WC pauzu. Nas je jednom prilikom punjenje iznenadilo.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

Uključili smo se i otišli u brzu kupovinu u jedan trgovački centar i na povratku je sve bilo ugašeno. Taman dok smo pomislili da očito nešto nije bilo dobro spojeno i povezano (što se zna događati kod električnih automobila i punionica), automobil je pokazao da se - napunio. Naime, kako mu je bilo zadano da se puni samo do 80 posto zbog optimizacije baterije, on se sam isključio kada je dosegao tu zadanu vrijednost.

Unutrašnjost pametnija od prosječnog studenta

Ako ste ikada sjedili u novijoj Škodi, unutrašnjost Elroqa bit će vam poznata. Sve je logično, kvalitetno i na svom mjestu. Dominira veliki 13-inčni zaslon, ali Škoda, za razliku od nekih drugih članova VW grupe, nije potpuno odustala od fizičkih tipki. Tekstil kroz interijer daje jako dobar osjećaj pod rukama, dok ambijentalno osvjetljenje dodatno diže osjećaj udobnosti.

Foto: BOJAN TERGLAV

Šteta što je testna verzija imala ručno podesiva sjedala, što je bilo poprilično neobično da uopće postoji kao opcija jer se ipak vozimo u autu na struju. S druge strane, sjedala su jako udobna i imaju lumbalnu podršku pa tu nema nikakvih zamjerki.

Pohvaljujemo tipku za brzi pristup ADAS sustavima pomoći koje lakoćom možete isključiti. Iako, reći ćemo kako Elroq ima jako suptilno upozorenje na prekomjernu brzinu, ali ako se ne vežete, ta suptilnost nestaje i postaje jako iritantna.

Ispred vozača i volana nalazi se možda i najmanji zaslon, ali opet, sasvim dovoljan da prikazuje ono najbitnije - brzinu, bateriju i navigaciju.

Foto: BOJAN TERGLAV

Ono gdje Elroq apsolutno briljira je praktičnost, ili kako to Škoda voli zvati – 'Simply Clever' rješenja. Prtljažnik od 470 litara nije najveći u klasi, ali je genijalno osmišljen. Imate kukice, pregrade, pa čak i mrežicu ispod police za odlaganje kabela za punjenje, što znači da vam neće smetati kad je prtljažnik pun.

Foto: BOJAN TERGLAV

Ima i otvor za skije, a prtljažnik možete i pregraditi na dva dijela, ako vam to zatreba i to jednostavnim spuštanjem 'poklopca' na nižu razinu. Jedino, eto, što možda bode u oči jest kad spustite zadnji red sjedala, ne dobivate ravnu površinu već imate 'zub'.

Foto: BOJAN TERGLAV

Foto: BOJAN TERGLAV

U vratima je skriven kišobran, a u poklopcu prtljažnika strugač za led. Ipak, jedna sitnica može zasmetati - držači za čaše u koje ne stane standardna putna šalica za kavu ili veća boca vode.

U vožnji je udobnost prije svega

Na cesti je Elroq definicija uglađenosti. Tih je, udoban i upija neravnine s lakoćom, čak i na većim naplatcima. Ubrzanje je trenutno i glatko, što gradsku vožnju čini opuštajućom. Međutim, ovdje Elroq pruža pravo iznenađenje. Iako je primarno obiteljski SUV, pruža sjajan osjećaj za volanom i baš ga je gušt voziti. Iznenađujuće je potentan i okretan s obzirom na njegovu masu i veličinu, što gradsku vožnju čini iznimno lakom – sjajno smo manevrirali gradskim ulicama.

Foto: BOJAN TERGLAV

Upravljač je precizan, a cijeli automobil odaje dojam agilnosti, što nije uvijek slučaj u ovoj klasi. Ovo je obiteljski automobil čiji je glavni zadatak da vas i vaše najmilije preveze od točke A do točke B uz minimalan stres. I taj zadatak obavlja besprijekorno, uz neočekivanu dozu zabave.

Sve u svemu, Škoda Elroq 85 je stvarno sjajan automobil. Toliko je kompetentan, praktičan i dobro zaokružen da je gotovo dosadan u svojoj pouzdanosti, a to je vjerojatno najveći kompliment koji mu se može dati. Uspješno uklanja gotovo sve kompromise i strahove vezane uz prelazak na električna vozila. Ima domet koji ne izaziva anksioznost, praktičnost koja nadmašuje konkurenciju i kvalitetu koja ulijeva povjerenje.

Uz to, za razliku od mnogih razumnih automobila, Elroq je i zabavan za voziti. Nije jurilica, ali nije ni samo automobil koji će vam riješiti svakodnevne potrebe, već i onaj koji ćete s osmjehom preporučiti svakome tko traži svestran, pouzdan i iznenađujuće agilan električni obiteljski SUV.

CIJENA TESTIRANOG VOZILA: 49.425,00 EUR