Ubojica iz Drniša 17 puta je ubo Marijanu u leđa! Grafitima je najavljivao novo ubojstvo

Svirepo ubojstvo u Drnišu šokiralo je zemlju. Nesretni mladić (19) ubijen je kada je dostavljao pizzu ubojici. Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da se radi o Kristijanu Aleksiću (50) za kojim policija još traga. Policija je blokirala šire područje grada Drniša, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom, pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova. Jutarnji neslužbeno doznaje da je ubijeni mladić uletio odraditi smjenu prijatelju koji je imao druge obaveze. Na terenu su sve raspoložive snage. Kada je Aleksić naručio da mu donesu pizzu, s obzirom na to da su ga se u Drnišu svi bojali i izbjegavali ga, jedan od dostavljača, koji je prvi trebao ići na dostavu, rekao je da mu je nelagodno i da on ne bi išao. Ubijeni mladić je rekao da će ići zajedno i da neće biti problema. Izašao je iz auta i krenuo prema Aleksićevoj obiteljskoj kući. Odjeknuli su hici, mladić je pao, a drugi je u panici pobjegao autom.

Aleksić je poznat i policiji i javnosti po ubojstvu iz 1994. godine. Riječ je o ubojstvu Marijane Sučević (22) u Primorskom Docu. Prije točno 32 godine, 27. svibnja oko 21.30 sati Aleksić je pričekao žrtvu na putu prema kući u Prgometu. Nekoliko ju je puta snažno ubo u leđa nožem za kruh, koji je posebno izbrusio. Marijana je pala, branila se rukama i nogama, a Aleksić ju je još nekoliko puta ubo u prsa. Kad se Marijana pokušala dići, udario ju je šipkom po glavi i ponovno zario nož u leđa dok je puzala.

Na tijelu djevojke, koja je radila u bolničkoj praonici u Splitu, bilo je 17 ubodnih rana. Njezino tijelo pronađeno je sljedećeg dana, a ubojica je otkriven tek sedam godina kasnije. Istraga je krenula u njegovom smjeru tek nakon iskaza svjedoka kojima se povjeravao. U policijskoj postaji u Kaštelima priznao je ubojstvo.

Na pitanja nije htio odgovarati

Na suđenju se pak predomislio te porekao priznanje. Na pitanja nije želio odgovarati. Psihijatrijsko vještačenje koje je nad njim dvaput izvršeno ustanovilo je da je bio smanjeno ubrojiv, ali i da ima duševne tegobe pa mu je propisano i obvezno psihijatrijsko liječenje. Sredinom 1995. liječio se na Psihijatriji u Splitu zbog adolescentske krize.

U medijima se pisalo da je navodno bio poklonik kulta smrti i Sotone. Ormar je iscrtao simbolima 666. Vježbao je i ubadanje nožem. Olakotne okolnosti bile su mu dob jer je ubojstvo počinio sa 18 godina i dva mjeseca, te smanjena ubrojivost.

Ubojstvo Marijane Sučević pripremao je godinu dana, a osuđen je na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odlužio, ali navodno je po Drnišu pisao grafite u kojima je najavljivao da će ubiti opet. To se i ostvarilo.