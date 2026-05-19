Kolaps na granici s BiH zbog urušavanja mosta: Kamioni čekaju i više od 16 sati!
Zbog zatvaranja graničnog prijelaza kod Stare Gradiške, stvorio se dodatni pritisak na druge granične prijelaze
Zbog urušavanja dijela graničnog mosta kod Stare Gradiške, na više graničnih prijelaza stvorile su se gužve, a ponegdje se na prelazak granice čeka i do 16 sati.
Podsjetimo, noćas se na bosansko-hercegovačkoj strani urušio dio starog mosta preko Save zbog čega je obustavljen promet u oba smjera između Stare Gradiške (Hrvatska) i Gradiške (BiH).
"Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera.", objavio je Hrvatski autoklub (HAK).
Portal GP Maljevac objavio je fotografiju oštećenog mosta na kojima se vidi ozbiljno propadanje, a s mosta je otpala zaštitna ograda, a urušeni su i dijelovi betonske konstrukcije.
Kod Jasenovca čeka se i više od 16 sati
Zbog svega su se stvorile gužve na drugim graničnim prijelazima. Najgore je na prijelazu Jasenovac (Donja Gradina) gdje kamioni čekaju više od 16 sati, a osobni automobili dva sata - objavio je Hrvatski autoklub u 10.27 sati.
Na prijelazu Hrvatska Dubica osobni automobili čekaju više od tri sata, na Svilaju dva sata, a na prijelazu Hrvatska Kostajnica oko jedan sat.
Dodatno, sve je još teže zbog novog sustava kontrole EES zbog kojeg se pri prvom ulasku uzimaju biometrijski podaci.
HAK je izvijestio i da je zbog tehničkih poteškoća na graničnom prijelazu Kamensko putnički i teretni promet u oba smjera u prekidu. Osobna vozila se preusmjeravaju na granični prijelaz Aržano, a teretna na druge prijelaze na kojima im je dozvoljen prelazak.