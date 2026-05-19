GUŽVE NA PRIJELAZU /

Kolaps na granici s BiH zbog urušavanja mosta: Kamioni čekaju i više od 16 sati!

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Zbog zatvaranja graničnog prijelaza kod Stare Gradiške, stvorio se dodatni pritisak na druge granične prijelaze

19.5.2026.
11:05
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zbog urušavanja dijela graničnog mosta kod Stare Gradiške, na više graničnih prijelaza stvorile su se gužve, a ponegdje se na prelazak granice čeka i do 16 sati.

Podsjetimo, noćas se na bosansko-hercegovačkoj strani urušio dio starog mosta preko Save zbog čega je obustavljen promet u oba smjera između Stare Gradiške (Hrvatska) i Gradiške (BiH).

"Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera.", objavio je Hrvatski autoklub (HAK).

Portal GP Maljevac objavio je fotografiju oštećenog mosta na kojima se vidi ozbiljno propadanje, a s mosta je otpala zaštitna ograda, a urušeni su i dijelovi betonske konstrukcije.

Kod Jasenovca čeka se i više od 16 sati

Zbog svega su se stvorile gužve na drugim graničnim prijelazima. Najgore je na prijelazu Jasenovac (Donja Gradina) gdje kamioni čekaju više od 16 sati, a osobni automobili dva sata - objavio je Hrvatski autoklub u 10.27 sati.

Na prijelazu Hrvatska Dubica osobni automobili čekaju više od tri sata, na Svilaju dva sata, a na prijelazu Hrvatska Kostajnica oko jedan sat.

Dodatno, sve je još teže zbog novog sustava kontrole EES zbog kojeg se pri prvom ulasku uzimaju biometrijski podaci.

HAK je izvijestio i da je zbog tehničkih poteškoća na graničnom prijelazu Kamensko putnički i teretni promet u oba smjera u prekidu. Osobna vozila se preusmjeravaju na granični prijelaz Aržano, a teretna na druge prijelaze na kojima im je dozvoljen prelazak.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
