Hrvatska u suzama: Pogledajte koliko ljudi se skupilo zbog ubijenog Luke! 'Niste sami'

OKRUTAN ZLOČIN /

Pred zgradom Općinskog suda u Šibeniku u utorak točno u podne održan je prosvjedni skup „19 minuta šutnje za Luku“, u povodu okrutnog i ničim izazvanog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, prosvjed su organizirali šibenski srednjoškolci, a privukao je veliki broj Šibenčana.

Prosvjednici su poručili Drnišanima da nisu sami i da Šibenik tuguje s njima. Također, pravosuđu je poručeno da treba prestati šutjeti i odugovlačiti procese uz pitanje - kako je moguće da je sustav opet zakazao?

Sličan prosvjed održan je i u Zadru, a za srijedu u 19 sati najavljen je i mirni skup u Drnišu, na glavnom gradskom trgu Poljani.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u utorak je poručio da je u Općinsko državno odvjetništvo poslan izvanredni tim za nadzor, koji će provjeriti predmet protiv ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine, kada je optužen za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja.

Turudić je jučerašnje priopćenje Općinskog suda u Šibenika, u kojem je rečeno da predmet nije smatran hitnom, nazvao „razbarušenim tumačenjem hitnosti u kaznenom postupku“.

Protiv Aleksića podignuta je kaznena prijava zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, a prijeti mu 40 godina zatvora.