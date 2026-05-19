Ovih 30 životinja pokazuje iznenađujuće osobine: Imaju dosta zajedničkog s ljudima

Svijet životinja neprestano nas iznenađuje nevjerojatnom složenošću, pružajući dokaze da mnoge osobine koje smo dugo smatrali isključivo ljudskima zapravo nisu rezervirane samo za našu vrstu, piše Live Science.

Duboke emocije, iznimno složeni društveni odnosi i visoka razina inteligencije karakteristike su koje dijelimo s brojnim drugim bićima na našem planetu. Od slonova koji pokazuju dirljive rituale tugovanja za preminulima, pa sve do štakora koji u laboratorijskim uvjetima iskazuju nesebičnu empatiju prema drugima, životinjsko carstvo nudi bezbroj fascinantnih primjera ponašanja koja zrcalno odražavaju ljudsko iskustvo.

Pažljivim promatranjem i proučavanjem ovih životinja dobivamo priliku naučiti mnogo više – ne samo o njihovim specifičnim životima i navikama, već i o nama samima, našoj vlastitoj prirodi te suptilnom i neraskidivom mjestu koje zauzimamo u širem poretku prirode.

Saznajte u galeriji kojih 30 životinja ima ljudske osobine.