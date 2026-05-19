Pogledajte kako je urušen most kod Gradiške: U vrijeme Jugoslavije bio je inženjersko čudo

Noćas se na bosansko-hercegovačkoj strani urušio dio starog mosta preko Save zbog čega je obustavljen promet u oba smjera između Stare Gradiške (Hrvatska) i Gradiške (BiH).

S mosta je otpala zaštitna ograda, a urušeni su i dijelovi betonske konstrukcije odnosno, nogostupa na bosansko-hercegovačkoj strani.

Most je bio u zapuštenom stanju, a trpio je i velika prometna opterećenja. Nalazi se, naime, na cesti koja ide od mađarsko-hrvatske granice do granice Hrvatske i BiH, zatim i do Banje Luke. Ovuda, upravo zbog graničnog prijelaza, prolaze stotine kamiona.

Jedinstveni primjer gradnje u Jugoslaviji

Most je izgrađen u razdoblju od 1957. do 1961., na mjestu starog mosta koji je bio izgrađenog 1939., a srušen 1940. Čelični je to most položen na armirano-betonsku konstrukciju koja je građena na ostacima stupova prethodnog mosta.

Projekte je izradio Inženjerski projektni zavod (IPZ) iz Zagreba, na čelu s projektantom Vojislavom Draganićem, a čeličnu konstrukciju Đuro Đaković iz Slavonskog Broda. Armirano-betonsku konstrukciju i donji ustroj izgradila je Krajina iz Banja Luke.

Dug 240 metara, mostu se prilazi putem dva manja mosta duljine 8,7 metara. Širina kolnika je 6,5 metara, uz dva nogostupa od metar širine. Osim na obalnoj upori, konstrukcija mosta stoji na dva stupa udaljena otprilike 73 metra od svake obale.

Konstrukcija je armiranobetonska ploča spregnuta sa sekundarnim uzdužnim nosačima. To je, inače, prvi primjer korištenja ove tehnike gradnje u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata.

Most je od 1970. do početka Domovinskog rata nosio naziv Most bratstva i jedinstva, piše Mojagradiška.com.

Obnova nakon Domovinskog rata

Tijekom Domovinskog rata, srušen je pristupni most na lijevoj obali, dok je čelični sklop u lijevom otvoru presječen blizu sredine raspona. Jedan od stupova uništen je do temelja.

Most je obnovljen početkom 2000. zahvaljujući donaciji Europske komisije Bosni i Hercegovini. Jedini kriterij je bio da elementi poprečnog presjeka i nosivost konstrukcije ostanu isti kao i prije oštećenja.

Projekt obnove izradio je Ivan Dumbović iz zagrebačkog IPZ-a, a izvođači radova su bili Đuro Đaković-Inženjering d.d. i Industrogradnja.

Obnovljeni most trebao je služiti samo za lokalni i pogranični promet, jer je prije nekoliko godina izgrađen novi veći most, koji vodi i do novog graničnog prijelaza. Novi most, međutim, nije otvoren zbog administrativnih zapreka i političkih prijepora u BiH.