Preživjela je horor i izgubila ljubav života: Ovako danas izgleda nekadašnja vladarica 2000-ih

Češka manekenka Petra Němcová (46) još jednom je potvrdila status jedne od najvjernijih gošći Filmskog festivala u Cannesu, na kojem redovito sudjeluje od 2006. godine. Na svjetskoj premijeri filma Garance pojavila se u ekstravagantnoj bijeloj večernjoj haljini od prozirnog tila i mrežaste tkanine. Korzet bez naramenica bio je ukrašen trodimenzionalnim cvjetovima, lišćem i pernatim aplikacijama, dok se dugi šlep efektno vukao crvenim tepihom, dajući joj izgled moderne bajkovite vile.

Poznata Čehinja, koja tijekom festivala često podržava humanitarne događaje, već gotovo dva desetljeća Azurnu obalu smatra svojom proljetnom tradicijom. Romantičan modni stil i ovoga joj je puta osigurao veliku pažnju fotografa i okupljenih uzvanika, a u našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo.