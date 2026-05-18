Fotograf ju je odmah primijetio: Nasmijana djevojka vatrene kose dominirala šetnicom uz Muru

Šetnica svete Barbare uz rijeku Muru ponovno je bila omiljeno odredište brojnih šetača koji su slobodno vrijeme odlučili provesti na svježem zraku i u prirodi. Unatoč vjetrovitom vremenu i povremenim oblacima, sunčane zrake izmamile su mnoge građane na opuštajuću šetnju uz rijeku.

Posjetitelji su uživali u mirnoj atmosferi, proljetnim prizorima i zvuku Mure koji ovom prostoru daje poseban šarm. Uređena šetnica ponovno je pokazala zašto je jedno od najdražih mjesta za rekreaciju, druženje i bijeg od gradske svakodnevice.

Među brojnim prolaznicima pažnju fotografa posebno je privukla mlada dama upečatljive narančaste kose koja je nasmijano pozirala u ležernoj modnoj kombinaciji. Crne traperice, bijela vesta i crno-bijele tenisice savršeno su se uklopile u opuštenu proljetnu atmosferu uz Muru.

