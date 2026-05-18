Nova 'zvijer' u Hrvatskoj, ima austrijsku putovnicu: Ovu cijenu drugi mogu samo sanjati

Pripremite se na mali potres na europskom automobilskom tržištu, jer na scenu je stigao igrač koji ne samo da mijenja pravila igre, već ih piše ispočetka. Zove se Xpeng P7+ i dolazi iz Kine, ali nemojte da vas to zavara.

Ovo nije još jedan pokušaj kopiranja zapadnjačkih uzora. Ovo je tehnološki tour de force, elegantna fastback limuzina koja s visoka gleda na etabliranu premium konkurenciju, nudeći performanse, prostor i tehnologiju o kojoj su mnogi do sada mogli samo sanjati po ovoj cijeni.

Predstavljen na Brussels Motor Showu, ovaj automobil označava prekretnicu, trenutak u kojem se industrija, kako kažu iz Xpenga, prebacuje s konjskih snaga na snagu procesora. I da, od travnja 2026. godine, ova budućnost na kotačima dostupna je i na hrvatskim cestama.

Dizajn koji ne traži dopuštenje

Na prvi pogled, P7+ je pojava koja dominira cestom. S dužinom od impresivnih 5.071 milimetara i međuosovinskim razmakom od točno tri metra, ova limuzina veća je od mnogih konkurenata, a njezina silueta odiše elegancijom i snagom. Dizajneri su uspjeli spojiti sportsku, aerodinamičnu fastback liniju s praktičnošću, stvarajući vozilo koje izgleda kao da je pobjeglo sa stranica znanstveno-fantastičnog romana. Nisko težište i izuzetno nizak koeficijent otpora zraka od svega 0,206 Cd ne samo da doprinose futurističkom izgledu, već i značajno utječu na učinkovitost i domet. Svaka linija na karoseriji ima svoju svrhu, od aktivnih zaklopki na prednjoj masci do suptilnog dvostrukog spojlera na stražnjem kraju. Ovo nije automobil koji se stapa s masom; ovo je automobil koji okreće glave i postavlja pitanja, a prvo od njih je: "Što je ovo?"

Unutrašnjost za digitalno doba, prostranost za cijelu obitelj

Otvorite vrata i ulazite u svijet minimalizma, luksuza i napredne tehnologije. Unutrašnjošću dominira ogroman, lebdeći 15,6-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir, koji služi kao komandni centar za gotovo sve funkcije vozila. Ispred vozača nalazi se manji, 8,8-inčni zaslon s instrumentima, dok W-HUD head-up zaslon projicira ključne informacije izravno na vjetrobransko staklo, omogućujući vozaču da ne skida pogled s ceste. Fizičkih tipki gotovo da i nema, što kabini daje čist i prozračan osjećaj.

No, Xpeng nije štedio na materijalima. Sjedala presvučena finom Nappa kožom nude iznimnu mekoću i prozračnost, idealnu za duga putovanja. Strop je obložen velurom od mikrovlakana s teksturom nalik kašmiru, a svi unutarnji premazi su ekološki prihvatljivi, bez tradicionalnog kromiranja. Prostora ima u izobilju, a putnici na stražnjim sjedalima uživat će u komforu koji se može mjeriti s onim u poslovnoj klasi zrakoplova. A kad smo kod praktičnosti, prtljažnik je priča za sebe. S osnovnim kapacitetom od 573 litre, P7+ je već prostran, no preklapanjem stražnjih sjedala oslobađa se nevjerojatnih 1.931 litara prostora, što je teritorij koji obično pripada najvećim karavanima. Obiteljski odmor ili put u Ikeu? Za P7+ nema razlike.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda novi Xpeng P7+ <<<

Mozak operacije: Od konjskih snaga do procesorske moći

Ono što Xpeng P7+ istinski izdvaja od konkurencije nije samo dizajn ili prostranost, već njegova "inteligencija". Pokreće ga Turing AI čip arhitektura, razvijena unutar tvrtke, koja isporučuje do 750 tera operacija u sekundi (TOPS) računalne snage za umjetnu inteligenciju. To je više nego dvostruko snažnije od prve verzije P7+ predstavljene u Kini 2024. godine. Ovaj moćni hardver temelj je za napredne sustave pomoći vozaču (ADAS), koji se ne oslanjaju na skupe LiDAR senzore, već na sustav od dvanaest kamera, dvanaest ultrazvučnih senzora i tri radara.

Xpengovi inženjeri vjeruju da je vizualni pristup, sličan Teslinom, najprirodniji način da umjetna inteligencija percipira svijet, s obzirom na to da su prometni znakovi i oznake dizajnirani za ljudske oči. Rezultat je sustav koji omogućuje glatke promjene voznih traka, sigurno krstarenje autocestom i parkiranje bez napora, samouvjereno se noseći sa složenim prometnim situacijama. A zahvaljujući stalnim bežičnim (OTA) nadogradnjama, automobil kontinuirano uči i poboljšava svoje sposobnosti, osiguravajući da P7+ s vremenom postaje sve pametniji, a ne zastario.

Punjenje brže od jutarnje kave

Zaboravite na duge sate čekanja da se vaš električni automobil napuni. Xpeng P7+ izgrađen je na modernoj 800-voltnoj električnoj arhitekturi, tehnologiji koja je do sada bila rezervirana za znatno skuplje modele. U kombinaciji s LFP (litij-željezo-fosfat) baterijskom platformom, to omogućuje punjenje koje mijenja percepciju o upotrebljivosti električnih vozila na dugim putovanjima. Na kompatibilnom brzom punjaču, P7+ može napuniti bateriju od 10 do 80 posto za samo dvanaest minuta. Da, dobro ste pročitali. Za vrijeme koje vam je potrebno da naručite i popijete kavu, vaš je automobil spreman za stotine novih kilometara.

Europskim kupcima na raspolaganju su dvije verzije, obje s pogonom na stražnje kotače. Osnovni model dolazi s baterijom kapaciteta 61,7 kWh, dok verzija s većim dometom koristi bateriju od 74,9 kWh, omogućujući WLTP domet do 530 kilometara. Snaga se kreće od 180 kW (oko 245 KS) do 230 kW (oko 313 KS), što osigurava agilne performanse i uglađeno, ali odlučno ubrzanje. Precoznije, od 6,9 sekundi do 4,3 sekunde u najjačoj izvedbi AWD Performance Pro.

Proizveden u Europi, za Europu

Iako je Xpeng ponosno kineska tvrtka, svjesni su važnosti lokalizacije za uspjeh na zahtjevnom europskom tržištu. Zato se P7+ za Europu ne proizvodi u Kini, već u srcu europske automobilske industrije - u pogonima tvrtke Magna Steyr u Grazu, Austrija. To je ista tvornica iz koje izlaze modeli nekih od najprestižnijih svjetskih marki, što je snažna garancija kvalitete izrade i završne obrade. P7+ je treći Xpengov model koji se sklapa u Europi, što pokazuje dugoročnu posvećenost tvrtke ovom kontinentu. Podvozje je također prilagođeno europskim cestama, s dvostrukim poprečnim ramenima sprijeda i multilink ovjesom straga, što jamči izvrsnu ravnotežu između udobnosti i stabilnosti, bilo da se vozite gradskim ulicama ili jurite njemačkim Autobahnom.

Što kažu kritičari, a što kaže novčanik?

Prve recenzije stranih medija uglavnom su pozitivne. Novinari hvale iznimnu tišinu u kabini, postignutu zahvaljujući opsežnim mjerama zvučne izolacije, udobnost ovjesa koji suvereno "pegla" neravnine te ogroman unutarnji prostor. No, postoje i neke zamjerke. Pojedini recenzenti smatraju da su sustavi pomoći vozaču ponekad previše revni, dok drugi kažu da upravljač nije dovoljno direktan za sportskiju vožnju. Ipak, konsenzus je jasan: P7+ je izuzetno udoban, prostran i tehnološki napredan automobil, idealan za duga putovanja i obiteljsku upotrebu.

A sada, ključno pitanje: cijena. Xpeng P7+ u Hrvatskoj starta s cijenom od 45.390 eura za osnovni model. S obzirom na ponuđenu tehnologiju, performanse, prostranost i, ne zaboravimo, revolucionarnu brzinu punjenja, radi se o iznosu koji bi mogao ozbiljno zabrinuti etabliranu europsku konkurenciju. Modeli sličnih dimenzija i performansi često koštaju i do dvostruko više.

Xpeng P7+ nije samo novi automobil; on je izjava o namjerama. To je dokaz da inovacija, luksuz i vrhunske performanse više nisu ekskluzivna domena tradicionalnih premium marki. Kineski tehnološki div stigao je u Europu, i to s proizvodom koji ima sve adute za uspjeh. Vrijeme je da se vežu pojasevi - budućnost je stigla, i brža je nego što smo očekivali.

