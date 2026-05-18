Stravične scene u MotoGP-u! Marquez završio u bolnici nakon jezivog sudara, hitno operiran

Nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Katalonije u MotoGP prvenstvu zasjenio je zastrašujući niz incidenata, među kojima se ističe stravičan sudar španjolskog vozača Alexa Marqueza. Njegov motocikl se doslovno raspao u komadiće nakon što je pri punoj brzini naletio na vodećeg vozača, što je dovelo do prekida utrke i teških ozljeda za vozača tima Gresini Racing.

U kaotičnim uvjetima koji su uslijedili, s čak dva prekida, pobjedu je na kraju odnio Talijan Fabio Di Giannantonio, no slavlje je ostalo u sjeni brige za ozlijeđene kolege.

Trenutak koji je zaustavio utrku

Drama se odvila u 12. krugu nedjeljne utrke. Tada vodeći Pedro Acosta počeo je osjećati probleme sa svojim motorom i doživio iznenadni tehnički kvar na glavnom pravcu. Gubitak snage bio je trenutan, a Acosta je pokušavao upozoriti vozače iza sebe. Nažalost, za Alexa Marqueza, koji se nalazio odmah iza njega, bilo je prekasno te se zabio u stražnji dio Acostinog motocikla.

Nakon sudara, mlađi Marquez nije uspio iskontrolirati svoj motocikl te je pao i završio u šljunku. Njegov motocikl je napravio višestruki salto te se raspao na komadiće, rasipajući krhotine po stazi koje su pogodile i nekoliko drugih vozača, uključujući budućeg pobjednika Fabija Di Giannantonija i Raúla Fernándeza. Odmah su utrku prekinuli crvenom zastavom te je pauza trajala sve dok se nije osigurala staza kako bi medicinske ekipe mogle sigurno pristupiti unesrećenom vozaču. Prve informacije bile su ohrabrujuće - Marquez je ostao pri svijesti. Moto GP je kasnije objavio da je Alex Marquez odvezen u bolnicu na daljnje pretrage u Hospital General de Catalunya.

Teške ozljede i poruka iz bolničkog kreveta

Kasnije tijekom večeri, stigle su i službene informacije o težini ozljeda. Njegov tim, Gresini Racing, potvrdio je da je Marquez zadobio prijelom desne ključne kosti te marginalnu frakturu sedmog vratnog kralješka (C7). U službenoj izjavi tima navedeno je kako će ključna kost biti stabilizirana pločicom tijekom operacije zakazane za istu večer, dok će stanje vratnog kralješka, koje za sada ne zahtijeva kirurški zahvat, biti podvrgnuto daljnjim procjenama tijekom nadolazećeg tjedna.

Unatoč teškim ozljedama, sam Marquez se oglasio na društvenim mrežama kako bi umirio zabrinute navijače. "Sve je pod kontrolom!! Večeras idem na operaciju, ali ne bih mogao biti u boljim rukama. Hvala vam svima na brizi i na svim dragim porukama koje primam", napisao je mlađi brat osmerostrukog svjetskog prvaka Marca Marqueza, koji je i sam tjedan dana ranije doživio ozljedu.

Kaos se nastavio i nakon ponovnog starta

Nakon što je staza očišćena, utrka je ponovno pokrenuta, no kaos nije bio gotov. Već u prvom zavoju nakon restarta dogodio se novi ozbiljan incident. Noga francuskog vozača Johanna Zarca zapela je za stražnji dio motocikla drugog vozača, zbog čega je i on bio zarobljen dok se motocikl prevrtao. Zarco, koji je ranije bio pogođen krhotinama Marquezovog motocikla, također je morao biti prevezen u bolnicu na preglede zbog ozljede noge. Ovaj drugi incident izazvao je novu crvenu zastavu i još jedan prekid.

U konačnici, utrka je ponovno pokrenuta po treći put, ali u skraćenom formatu. U takvim okolnostima najbolje se snašao Fabio Di Giannantonio, koji je usprkos tome što je i sam bio pogođen dijelovima Marquezovog motocikla, pokazao izvanrednu smirenost i stigao do svoje prve pobjede u MotoGP-u. Nakon utrke, njegove misli bile su usmjerene na ozlijeđenog kolegu. "Danas nije bio lak dan ni za koga. Zaista se nadam da je Alex dobro", izjavio je pobjednik. "Imali smo puno sreće. Znamo da je naš sport nevjerojatan i trudimo se pružiti sjajan show, ali mi smo također samo ljudi i u opasnosti smo. Nadam se da su svi sigurni."

Dan u Kataloniji tako je još jednom surovo podsjetio na opasnosti koje vrebaju u svijetu oktanskog cirkusa. Dok se zbrajaju bodovi, najvažnija vijest ostaje ona o stanju ozlijeđenih vozača, s nadom cijelog MotoGP svijeta u njihov što brži i potpuniji oporavak.