Kaos u Jerezu: Alex Marquez slavio u ludoj utrci, aktualni prvak ispao već u drugom krugu

Vozač Gresinija Španjolac Alex Marquez pobijedio je na Velikoj nagradi Španjolske u MotoGP-u u Jerezu.

Marquez je ostvario pobjedu s vremenom od 40:48.861 minuta. Drugo mjesto zauzeo je vozač Aprilije Talijan Marco Bezzecchi, sa zaostatkom od 1.903 sekunde, dok je treći bio njegov sunarodnjak Fabio di Gianantonio iz Pertame, sa zaostatkom od 5.796 sekundi. Četvrti je bio vozač Aprilije Španjolac Jorge Martin, a peto i šesto mjesto zauzeli su vozači Trekhousea Aji Ogura i Raul Fernandez.

Aktualni svjetski prvak Marc Marquez, koji je startao s pole positiona, nije završio utrku nakon što je u drugom krugu izletio sa staze.

Prvi u ukupnom poretku vozača je Bezzecchi, sa 101 bodom, 11 više od drugoplasiranog Martina.

Prvenstvo MotoGP-a nastavlja se za tri tjedna u Barceloni

