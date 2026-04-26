drama na stazi /

Kaos u Jerezu: Alex Marquez slavio u ludoj utrci, aktualni prvak ispao već u drugom krugu

Foto: SOPA Images/Sipa USA/Profimedia

26.4.2026.
15:49
Hina
Vozač Gresinija Španjolac Alex Marquez pobijedio je na Velikoj nagradi Španjolske u MotoGP-u u Jerezu.

Marquez je ostvario pobjedu s vremenom od 40:48.861 minuta. Drugo mjesto zauzeo je vozač Aprilije Talijan Marco Bezzecchi, sa zaostatkom od 1.903 sekunde, dok je treći bio njegov sunarodnjak Fabio di Gianantonio iz Pertame, sa zaostatkom od 5.796 sekundi. Četvrti je bio vozač Aprilije Španjolac Jorge Martin, a peto i šesto mjesto zauzeli su vozači Trekhousea Aji Ogura i Raul Fernandez.

Aktualni svjetski prvak Marc Marquez, koji je startao s pole positiona, nije završio utrku nakon što je u drugom krugu izletio sa staze.

Prvi u ukupnom poretku vozača je Bezzecchi, sa 101 bodom, 11 više od drugoplasiranog Martina.

Prvenstvo MotoGP-a nastavlja se za tri tjedna u Barceloni

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
