Luka Modrić je pod pritiskom: Procurili detalji drame u Milanu

Milan pokušava nagovoriti Luku Modrića da produži ugovor i ostane na San Siru sljedeće sezone, otkrio je poznati talijanski stručnjak za transfere Gianluca di Marzio u programu Sky Sporta.

Di Marzio je istaknuo i da je jako neizvjesno što će Modrić odlučiti s obzirom a to da Rossoneri neće sljedeće sezone igrati Ligu prvaka i da je smijenjen trener Max Allegri s kojime je Luka imao sjajan odnos.

U novonastaloj situaciji, odgovornost je preuzeo Zlatan Ibrahimović. Prema informacijama Gianluce Di Marzija, Ibrahimović kao desna ruka vlasnika Cardinalea osobno vodi ofenzivu kako bi uvjerio Modrića da ostane. Njegov ostanak smatra se temeljem za novi početak kluba. Ipak, odluka više nije jednostavna.

Di Marzio je otkrio detalje:

"Znam da Milan pokušava uvjeriti Modrića da nastavi još malo, pogotovo sam Ibra. Da je Allegri ostao, mislim da bi on već odlučio nastaviti. Sada odlučuje što će učiniti, a da bi odlučio, želi razumjeti i u čije će ruke klub završiti: želi znati tko će biti trener i sportski direktor."

"Mislim da je to s njegove strane legitimno, s obzirom na karijeru koju je imao i sve što je osvojio, da želi razumjeti s kime će morati raditi", zaključio je talijanski novinar.