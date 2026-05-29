Pandur otkrio: 'Englezi nas podcjenjuju, to je dobro'

Započeo je posljednji ples Luke Modrića s reprezentacijom. Kapetan je u Rijeci preuzeo konce i poveo trening na Rujevici s maskom na licu koju nosi još od ozljede u utakmici s Juventusom.

S Lukom Modrićem stigle su i druge važne face: Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić, pa je tako gotovo cijela reprezentacija sada na okupu. Onaj tko nije bio na okupljanju je Martin Erlić koji je dobio slobodno zbog ženidbe.

Svoja očekivanja od Svjetskog prvenstva podijelili su Toni Fruk te vratar Ivor Pandur, a što kažu sadašnji i bivši igrači Rijeke pogledajte u videu na vrhu teksta.

