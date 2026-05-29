Sud ga proglasio krivim, a Kalmeta ima svoje objašnjenje: 'Htio sam pokazati što sam radio'

ZBOG 'FILMIĆA' /

Bivši HDZ-ov ministar prometa, Božidar Kalmeta, proglašen je krivim zbog plaćanja tvrtki Fimi medija izradu filma Prometna renesansa Hrvatske u Vladi Ive Sanadera.

Film je, kako sud zaključuje, namijenjen predizbornoj promidžbi, a Kalmeta je nepravomoćno osuđen na dvije godine i šest mjeseci, od čega bi 10 mjeseci trebao odslužiti u zatvoru.

"Htio sam pokazati što sam radio", kaže Kalmeta. A o tome što je još poručio - pogledajte u prilogu.