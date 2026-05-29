Hrvati otkrili očekuju li smanjenje inflacije zbog novih Vladinih mjera

Ratovi u svijetu jedan su od razloga inflacije koja je u Hrvatskoj jedna od najviših u Europi. Zbog toga je Vlada jučer donijela veliki paket vladinih anti-inflacijskih mjera koje su izazvale reakcije. Najburnije je bilo u Saboru gdje je oporba napala vladajuće pa kažu da će mjere platiti radnici kako bi se napunio proračun.

Podsjetimo, Vlada je od iduće godine najavila oporezivanje prekomjernih bruto marži, veće oporezivanje paušalnog obrta te paušala koji plaćaju iznajmljivači, kao i ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine. Rezat će se i proračun do ušteda od jedno cijelo 3 milijarde eura, što uključuje zamrzavanje plaća i socijalna davanja u javnom i državnom sektoru do kraja prvog tromjesečja iduće godine.

"Kad cijene hrane eksplodiraju - onda su krivi trgovci. Kada mladi ne mogu do stana - onda su krivi građani jer žele kupiti stan. Kad inflacija pojede plaće i mirovine - kriv je vanjski šok. A za što je onda točno odgovorna Vlada Republike Hrvatske? Za konferencije za medije? Za PR kampanje? Za samohvalu?", rekla je potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac (SDP).

"A mjere ekstra profita, poreze na ekstra profite, uvodite samo zato jer je došlo vrijeme da se napuni proračun", rekao je saborski zastupnik Marin Živković (Možemo!).

"Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike. Vlast Andreja Plenkovića gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun", rekao je saborski zastupnik Marin Miletić (MOST).

"Ti iznajmljivači kako bi preživjeli ove nove namete i nove poreze na kraju krajeva će poskupiti svoje usluge i Vlada ovime zapravo ne liječi inflaciju, nego jednostavno dolijeva ulje na vatru", rekla je saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar).

Načelo pravednosti

"Cilj mjera nije nikoga ugroziti nego učiniti sustav pravednijim, nitko neće ostati bez posla", kaže danas premijer Andrej Plenković dok je pojašnjavao odluke koje se tiču obrtnika paušalaca te iznajmljivača, a koje su u Saboru najglasnije kritizirane.

"Radi se samo o podizanju praga za kratkoročni najam, dakle - turizam. Vidim da je tu nastao mali 'šušur', ali ajmo to ogoliti do kraja. Znači ako je netko u toj drugoj kategoriji, u nekoj od tih destinacija, njih je čini mi se 56 druge kategorije, plaćali su 70 eura po krevetu, a sad će plaćati 100. Teško da će propast bilo koji mali iznajmljivač", rekao je premijer.

Ovi koji imaju najvišu kategoriju, gdje je donji prag bio 100 eura godišnje po krevetu, sad će to biti 150 i to je sve. I to je gotovo simbolična provedba načela pravednosti", nadodao je.

Očekujete li da će se zbog novih mjera inflacija početi smanjivati?

A u našoj redovnoj rubrici o ovoj smo temi pitali i vas:

Evo nekih odgovora:

"Ne, ali zbog povećanja poreza paušalnim obrtima, očekujem povećanje cijena frizera, pedikera, krojačkih popravaka, cvjećara...", napisala je Darija Kozarić.

"Ne, samo će pojačati sivu ekonomiju", rekao je Ljuboja Kvisko.

"Inflacija će rasti jer će obrtnici dignuti cijene", jasno je objasnila Paola Čretni.

"Neće sve dok se državni aparat drastično ne smanji. Županije se trebaju ukinuti, 80 % općina se treba ukinuti, 80 % nepotrebnih agencija i ureda se treba ukinuti", izjavio je Stijepo Vukovac.

"Ne, jer mjere nisu dotaknule razloge inflacije", kaže Lili Ursić.