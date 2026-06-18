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NOGOMETNA GROZNICA /

Pjevačica prekinula koncert u Parizu kako bi objavila vijest o golu protiv Hrvatske: 'Oh!'

Pjevačica prekinula koncert u Parizu kako bi objavila vijest o golu protiv Hrvatske: 'Oh!'
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Foto: Neilson Barnard/Getty images/Profimedia

Iako vijest o golu nije razveselila hrvatske navijače, ovaj neobičan trenutak iz Pariza zorno prikazuje kako nogometna euforija ne poznaje granice

18.6.2026.
21:26
Antonela Ištvan
Neilson Barnard/Getty images/Profimedia
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Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., prvo s čak 48 reprezentacija, sa sobom donosi ne samo uzbuđenje na travnjacima diljem Sjeverne Amerike, već i niz neočekivanih trenutaka koji sežu daleko izvan stadiona. Jedan takav, koji je na društvenim mrežama privukao veliku pozornost, dogodio se usred rasprodanog koncerta u Parizu.

Poznata britanska pjevačica Olivia Dean na trenutak je preuzela ulogu sportske komentatorice kako bi publici obznanila vijest koja je za hrvatske navijače bila sve samo ne glazba za uši.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dok su se Hrvatska i Engleska borile u napetoj utakmici grupne faze, Olivia Dean nastupala je pred tisućama obožavatelja u pariškoj Accor Areni, u sklopu svoje turneje "The Art of Loving Live". Usred nastupa, glazba je utihnula, a Dean je uzviknula: "Oh, Engleska je upravo zabila!" Publika, očito puna engleskih navijača, erumpirala je u glasno slavlje, s rukama u zraku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olivia Dean (@oliviadeano)

Pogodak koji je Dean objavila bio je onaj kapetana Harryja Kanea, što je BBC Sport duhovito popratio opisom "Kane Me In!". Kane je na toj utakmici, koja je završila pobjedom Engleske 4:2, postigao dva gola, a u strijelce su se upisali i Jude Bellingham te Marcus Rashford, nanijevši tako Vatrenima poraz na otvaranju prvenstva.

Iako vijest o golu nije razveselila hrvatske navijače, ovaj neobičan trenutak iz Pariza zorno prikazuje kako nogometna euforija ne poznaje granice, prekidajući čak i koncerte kako bi se proslavio sportski uspjeh.

 

KoncertBritankaSvjetsko Prvenstvo 2026.UtakmicaVatreni
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