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Požar kod Vrsi se širi kroz borovu šumu: U gašenje uključena dva kanadera

Požar kod Vrsi se širi kroz borovu šumu: U gašenje uključena dva kanadera
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Foto: Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193

Više informacija o razmjerima požara i stanju na terenu bit će poznato nakon završetka intervencije

2.8.2026.
17:43
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Vatrogasci - 193
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Požar je izbio na području Vrsi Mula i zahvatio borovu šumu, a u gašenju sudjeluju kopnene i zračne snage.

Kako je za eZadar potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić, na požarištu su angažirana 24 vatrogasca s devet vozila. U intervenciji sudjeluju DVD Nin, DVD Vrsi, DVD Vir, DVD Ražanac i Javna vatrogasna postrojba Zadar.

U gašenje su uključena i dva kanadera koji iz zraka pokušavaju staviti požar pod nadzor i spriječiti njegovo daljnje širenje kroz suhu borovu šumu.

Više informacija o razmjerima požara i stanju na terenu bit će poznato nakon završetka intervencije.

PožarZadarKanaderiVatrogasci
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