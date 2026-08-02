Požar kod Vrsi se širi kroz borovu šumu: U gašenje uključena dva kanadera

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Stravična snimka: Dva helikoptera sudarila se u zraku, a onda je uslijedila eksplozija!
Više informacija o razmjerima požara i stanju na terenu bit će poznato nakon završetka intervencije
Požar je izbio na području Vrsi Mula i zahvatio borovu šumu, a u gašenju sudjeluju kopnene i zračne snage.
Kako je za eZadar potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić, na požarištu su angažirana 24 vatrogasca s devet vozila. U intervenciji sudjeluju DVD Nin, DVD Vrsi, DVD Vir, DVD Ražanac i Javna vatrogasna postrojba Zadar.
U gašenje su uključena i dva kanadera koji iz zraka pokušavaju staviti požar pod nadzor i spriječiti njegovo daljnje širenje kroz suhu borovu šumu.
Više informacija o razmjerima požara i stanju na terenu bit će poznato nakon završetka intervencije.