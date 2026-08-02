Stravična snimka: Dva helikoptera sudarila se u zraku, a onda je uslijedila eksplozija!
Piloti su bili rumunjski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci. Sve se dogodilo za vrijeme gašenja požara u Grčkoj
Teška nesreća dogodila se tijekom gašenja velikog požara na području Psathe u Grčkoj, gdje su se sudarila dva protupožarna helikoptera.
Helikopteri su poletjeli iz vojne zračne luke Elefsina. Na snimci se vidi kako se jedna letjelica previše približila drugoj i stražnjim je dijelom zahvatila, nakon čega je uslijedila snažna eksplozija.
Prema prvim informacijama, dvije su osobe lakše ozlijeđene i prevezene u 251. vojnu bolnicu u Ateni. Grčki medij Protothema navodi da su članovi jedne posade uspostavili kontakt i čini se da su dobro, dok o drugoj posadi zasad nema službenih informacija.
Na društvenim mrežama pojavila se i dramatična snimka trenutaka nakon sudara, dok su spasilačke službe pokrenule veliku akciju potrage i spašavanja.
U helikopterima bila po dva člana posade
Oba helikoptera tipa Bell bila su unajmljena za potrebe grčke vatrogasne službe, a u svakoj su se letjelici nalazila po dva člana posade. Piloti su bili rumunjski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.
Na mjesto nesreće upućena su četiri vozila hitne pomoći i jedna mobilna medicinska jedinica.