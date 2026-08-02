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Stravična snimka: Dva helikoptera sudarila se u zraku, a onda je uslijedila eksplozija!

Stravična snimka: Dva helikoptera sudarila se u zraku, a onda je uslijedila eksplozija!
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Foto: Screenshot 'X'/ta_nea

Piloti su bili rumunjski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci. Sve se dogodilo za vrijeme gašenja požara u Grčkoj

2.8.2026.
16:44
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/ta_nea
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Teška nesreća dogodila se tijekom gašenja velikog požara na području Psathe u Grčkoj, gdje su se sudarila dva protupožarna helikoptera.

Helikopteri su poletjeli iz vojne zračne luke Elefsina. Na snimci se vidi kako se jedna letjelica previše približila drugoj i stražnjim je dijelom zahvatila, nakon čega je uslijedila snažna eksplozija.

Prema prvim informacijama, dvije su osobe lakše ozlijeđene i prevezene u 251. vojnu bolnicu u Ateni. Grčki medij Protothema navodi da su članovi jedne posade uspostavili kontakt i čini se da su dobro, dok o drugoj posadi zasad nema službenih informacija.

Na društvenim mrežama pojavila se i dramatična snimka trenutaka nakon sudara, dok su spasilačke službe pokrenule veliku akciju potrage i spašavanja.

U helikopterima bila po dva člana posade

Oba helikoptera tipa Bell bila su unajmljena za potrebe grčke vatrogasne službe, a u svakoj su se letjelici nalazila po dva člana posade. Piloti su bili rumunjski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.

Na mjesto nesreće upućena su četiri vozila hitne pomoći i jedna mobilna medicinska jedinica.

Nesreca ZrakoplovaKanaderiPožariGrčkaRumunjiGrciPiloti
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