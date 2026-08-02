Stravična snimka: Dva helikoptera sudarila se u zraku, a onda je uslijedila eksplozija!

Teška nesreća dogodila se tijekom gašenja velikog požara na području Psathe u Grčkoj, gdje su se sudarila dva protupožarna helikoptera.

Helikopteri su poletjeli iz vojne zračne luke Elefsina. Na snimci se vidi kako se jedna letjelica previše približila drugoj i stražnjim je dijelom zahvatila, nakon čega je uslijedila snažna eksplozija.

Prema prvim informacijama, dvije su osobe lakše ozlijeđene i prevezene u 251. vojnu bolnicu u Ateni. Grčki medij Protothema navodi da su članovi jedne posade uspostavili kontakt i čini se da su dobro, dok o drugoj posadi zasad nema službenih informacija.

Na društvenim mrežama pojavila se i dramatična snimka trenutaka nakon sudara, dok su spasilačke službe pokrenule veliku akciju potrage i spašavanja.

⚠️ Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια κατάσβεσης του πύρινου μετώπου στην Ψάθα, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ.



📹 Πηγή: Kefalonia Press#flight #helicopter #crash #greece #fire #accident #tanea pic.twitter.com/RqZraaqUz5 — TA NEA (@ta_nea) August 2, 2026

U helikopterima bila po dva člana posade

Oba helikoptera tipa Bell bila su unajmljena za potrebe grčke vatrogasne službe, a u svakoj su se letjelici nalazila po dva člana posade. Piloti su bili rumunjski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.

Na mjesto nesreće upućena su četiri vozila hitne pomoći i jedna mobilna medicinska jedinica.