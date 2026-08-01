Požari diljem Europe, u Grčkoj kritično: Plamena fronta široka nekoliko kilometara

Grčka je u subotu i dalje u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara jer veliki požari nastavljaju gorjeti diljem zemlje, dok se požari ponovno rasplamsavaju i u Francuskoj.

Za velik dio Grčke procijenjen je najveći rizik od šumskih požara, a službe civilne zaštite proglasile su najviši crveni stupanj pripravnosti za širu atensku regiju. Situacija je bila najkritičnija oko 60 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada, gdje su plamenovi napredovali duž fronte širine nekoliko kilometara. Stotine ljudi prevezeno je na sigurno brodovima, prema izvješćima medija.

Požari su bjesnili i na poluotoku Peloponezu. Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da su se timovi borili s požarima na 73 lokacije u petak navečer. Još jedan velik požar izbio je zapadno od Atene, zbog čega je preventivno evakuirano predgrađe Dasos jer su gusti dim i plamenovi prijetili tom gusto naseljenom području.

Veliki požari nastavili su gorjeti i na Kreti. Iako je situacija na tom otoku postala povoljnija, pojačani vjetrovi prijete ponovnim rasplamsavanjem plamena i ozbiljno ometaju operacije gašenja požara iz zraka.

Tisuće evakuirane u Francuskoj

U departmanu Var na jugu Francuske između Marseillea i Cannesa, požar se ponovno rasplamsao i brzo proširio u petak, zbog čega je oko 2500 ljudi moralo biti evakuirano.

Oko 1000 hektara izgorjelo je u roku od nekoliko sati, prema vlastima. Vlasti su u petak navečer priopćile da je raspoređeno 720 vatrogasaca.

Francuska i susjedna Španjolska bore se s obuzdavanjem niza teških šumskih požara koje su uzrokovale visoke temperature i suha vegetacija, dok znanstvenici upiru prstom u klimatske promjene kao pokretača intenzivnijih i češćih požara.

Na drugom kraju Europe s velikim se požarima također bori i Turska.