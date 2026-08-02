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IZVANREDNO STANJE /

Tisuće evakuiranih na sjeverozapadu SAD-a zbog požara: 'Jedna od najgorih godina!'

Tisuće evakuiranih na sjeverozapadu SAD-a zbog požara: 'Jedna od najgorih godina!'
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Foto: RTL Danas

Povijesna suša i jaki vjetrovi stvaraju opasne uvjete diljem države

2.8.2026.
13:19
Hina
RTL Danas
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Tisuće ljudi su evakuirane u Spokaneu u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Washington dok se gradu u subotu približavao požar, zbog čega je guverner proglasio izvanredno stanje, javlja francuska agencija AFP.

Preko 80.900 hektara je gorjelo u 12 većih požara diljem države Washington usred četvrte uzastopne sušne godine u državi, što predstavlja rekord, prema uredu guvernera Boba Fergusona.

"Povijesna suša i jaki vjetrovi stvaraju opasne uvjete diljem države", kazao je guverner, dodajući da izvanredno stanje zabranjuje paljenje vatre na otvorenom do 30. rujna.

"Ova godina je već jedna od najgorih zabilježenih kada je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz", rekao je državni povjerenik za prirodne resurse Dave Upthegrove.

Izdano više upozorenja za evakuaciju

Požar koji se brzo širi je u subotu poslijepodne prešao rijeku Spokane te ušao u gradu, objavile su novine Spokesman-Review u subotu.

Izdano je najviše upozorenje za evakuaciju u velikim dijelovima sjevernog Spokanea te se odnosi na tisuće ljudi u okolici grada, prema karti koju je objavila vlada.

Uspostavljeno je sklonište za evakuirane osobe, piše AFP.

Država Washington na obali Tihog oceana graniči s Kanadom, zemljom koja se suočila s vlastitom sezonom požara u srpnju koju je tamošnji premijer Mark Carney opisao kao "jednu od najintenzivniji u povijesti", pri čemu je izgorjelo tri milijuna hektara tla, što otprilike odgovara površini Belgije.

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