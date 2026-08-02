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[KVIZ] Možeš li odgovoriti na sva pitanja o psima bez greške?

[KVIZ] Možeš li odgovoriti na sva pitanja o psima bez greške?
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Foto: Shutterstock

Koja je najstarija, a koja najbrža pasmina?

2.8.2026.
18:57
Webcafe.hr
Shutterstock
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Svijet pasa je sustav u kojem se suprotnosti poput "divljeg instinkta" i "pitome odanosti" nadopunjuju, a stanja poput "zaštitničkog nagona" i "razigrane prirode" imaju svoje točno mjesto i uzrok. Ovaj vodič je vaša šetnja kroz pseću povijest i psihologiju. Upoznajte temeljne koncepte o psima, a zatim testirajte svoje znanje kroz seriju pitanja koja će vas natjerati da razmišljate o ovom globalnom fenomenu.

Porijeklo i pripitomljavanje: Od vuka do najboljeg prijatelja

U svakom sustavu, sve ima svoj izvor. U svijetu pasa je to "sivi vuk" – izvor lovačkog instinkta i društvene strukture. Pripitomljavanje, koje je započelo prije više tisuća godina, stvorilo je "partnerstvo" s čovjekom, jedinstveni savez u životinjskom carstvu. Glavni simbol te veze postala je "odanost", bezuvjetna privrženost čovjeku. Njena suprotnost bio je "strah" od nepoznatog. Razumijevanje odnosa između vuka, pripitomljavanja i odanosti ključno je za rješavanje pitanja koja slijede.

Svijet pasmina: Raznolikost koja oduševljava

Svaki pas ima svoju priču. Priča o pasminama počinje sa svjesnim "selekcijskim uzgojem", kojim je čovjek oblikovao pse za specifične zadatke. Time su psi postali "središte" mnogih ljudskih aktivnosti. Moderni sustavi klasifikacije, poput onog "Međunarodne kinološke federacije" (FCI), grupiraju pasmine prema njihovoj izvornoj namjeni. Simboli te raznolikosti su bezbrojni – od "njuške" hrta prilagođene brzini do guste "dlake" sibirskog haskija za zaštitu od hladnoće. Cijeli taj svijet kulminira osjećajem "ponosa" na jedinstvenost svake pasmine.

Koliko dobro razumijete njihovo ponašanje i komunikaciju?

Život pasa odvija se kroz interakciju. Središte njihovog izražavanja je "govor tijela", od položaja ušiju do mahanja repom. Kraljica učenja je "socijalizacija", proces kojim štenci uče o svijetu oko sebe. Sve to sažima pseća komunikacija kroz "lavež", "režanje" i cviljenje, filozofija koja im omogućuje da izraze svoje potrebe i osjećaje. Sve to obogaćuje "trening poslušnosti", koji jača vezu između psa i vlasnika te osigurava sretan suživot.

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