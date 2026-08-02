Harry Styles pao na pozornici, a njegova reakcija oduševila je obožavatelje

Pad na pozornici pred tisućama ljudi za mnoge bi bio trenutak za zaborav, no za Harryja Stylesa postao je prilika da još jednom dokaže zašto ga smatraju jednim od najvećih zabavljača današnjice. Videozapis nezgode s koncerta u Mexico Cityju postao je hit na društvenim mrežama upravo zbog nevjerojatno elegantnog načina na koji se snašao.

Nezgoda postala dio spektakla

Na snimci, u jednom trenutku, noge mu jednostavno izmiču i pada na leđa. No, umjesto panike ili zbunjenosti, uslijedio je potez koji je publiku ostavio bez daha. Styles se, kao da je sve dio pomno uvježbane koreografije, glatko prebacio u ležeću pozu, oslonio se na lakat, prekrižio noge i s osmijehom nastavio pjevati u mikrofon, ne propustivši ni jedan stih.

Ovaj potez izazvao je pravu eksploziju oduševljenja na društvenim mrežama. "Ovo je najlegendarniji pad ikad! Činjenica da je to jednostavno prihvatio pokazuje kakav je veliki zabavljač", napisao je jedan obožavatelj. Drugi su se šalili kako je pad bio namješten: "Ovo je bilo planirano", dok su treći isticali njegovu nevjerojatnu eleganciju: "Nije mogao elegantnije sletjeti" i "Kako uspijeva pasti tako seksi?". Mnogi su se složili da upravo takvi trenuci pokazuju njegovu veličinu. "Baš kad pomislim da ne može biti bolja osoba!", stoji u jednom od komentara. Ovaj događaj nije bio samo smiješna anegdota, već potvrda njegove reputacije kao vrhunskog performera.

Turneja koja ruši rekorde

Incident se dogodio tijekom koncerta u sklopu Stylesove globalne turneje "Together, Together", kojom promovira svoj iznimno uspješni četvrti studijski album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Kako su izvijestili brojni mediji, uzrok pada najvjerojatnije je bila skliska pozornica zbog snažnog pljuska i tuče koji su pogodili Mexico City neposredno prije koncerta. No, ni loše vrijeme nije moglo zaustaviti energiju ni pjevača ni publike.