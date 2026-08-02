Rally ludorije: Koliko je to opasno i koliko su vozači zapravo zaštićeni?

Pobjednik WRC Rallyja u Finskoj je domaći dečko - vozač Toyote Sami Pajari. Završena je tako 10. etapa ovosezonskog izdanja Svjetskog prvenstva koje su obilježila i dva teška izlijetanja sa staze - koliko je to opasno i koliko su vozači zaštićeni - više donosi Maro Miljanić.

Mladi Sami Pajari ponovno na tronu. Prije 2 tjedna u Estoniji je upisao prvu WRC pobjedu u karijeri, a već na idućoj etapi nastavio je niz. I to ovaj njegov trijumf ostat će upamćen kao 200. pobjeda Finaca u Svjetskom prvenstvu u reliju. A zanimljivo je da je ovaj jubilej stigao baš na domaćem terenu.

"Osjećaj je nevjerojatan. Ne znam što bih rekao. Bila je velika stvar pobijediti u Estoniji prije dva tjedna, no učiniti to kod kuće je nešto posebno. Finci baš nisu uspijevali pobijediti ovdje, no nakon jednog stvarno lude utrke, mi smo to uspjeli ostvariti."

No, osim po Pajarijevoj pobjedi, ova etapa ostat će upamćena i po teškoj nesreći aktualnog Svjetskog prvaka Sebastiana Ogiera. Nakon što je izletio sa staze, njegova Toyota nekoliko se puta prevrnula i udarila u drvo. Zajedno sa svojim suvozačem prevezen je u bolnicu, no iz njegovog tabora stigle su dobre vijesti.

"Kontaktirali smo ih i razgovarali smo s njima. Oni su više u stanju šoka nego što su ozlijeđeni, no prevezeni su s helikopterom u bolnicu na pregled. To je vrlo važno kod ovakvih nesreća", rekao je Juha Kankkunen, zamjenik šefa Toyotine ekipe.

Jučer očito nije bio Toyotin dan. Samo tri etape Ogierove nesreće, sa staze je izletio i njegov momčadski kolega – vodeći u ukupnom poretku Britanac Elfyn Evans. I on se nekoliko puta prevrnuo, no u pomoć su mu priskočili navijači

I zbog njih je čak uspio završiti etapu.

"Samo želim reći veliko hvala svim navijačima koji su me pogurali. Odradili su veliku stvar nakon pogreške koju sam napravio jutros, nekoliko zavoja odavde. Hvala im što su mi omogućili da mogu nastaviti voziti", rekao je Elfyn Evans, vozač Toyote.

A koliko ovakva izlijetanja mogu biti opasna i koliko su vozači zapravo zaštićeni objašnjava nam čovjek koji je velikim dijelom zaslužan što WRC uopće možemo gledati u Hrvatskoj, Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Šaškin nam je potvrdio i da su u tijeku pregovori o produženju suradnje između WRC-a i Hrvatske. Iduća sezona nije upitna, a ako se finalizira potpisivanje ugovora, Svjetsko prvenstvo u reliju u Lijepoj našoj vozit će se do 2030. godine.

A nakon Finske - najbolji rally vozači svijeta krajem kolovoza sele u Paragvaj.