Garcia u svom filmu: 'S**nja se događaju, primili smo glupe golove! Ljudi, mi imamo jedno krilo'

Varaždin je u prvom kolu HNL-a na svom terenu svladao Hajduk 2:1. Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56). U 90. minuti susreta Silić je obranio penal Livaji.

"Bili smo emotivni nakon Jabloneca i razmišljao sam o puno stvari. Uspjeli smo pokazati da imamo kvalitete i nisam mogao izrežirati bolje od ove pobjede. Ispravni smo i radimo pošteno. Čestitam Mamiću i predsjedniku rođendan, ova je pobjeda za njih", rekao je trener Varaždina, Nikola Šafarić pa nastavio:

"Glupo smo napravili taj jedanaesterac, sve govori to što je Hajduk na poluvremenu mijenjao četiri igrača. Zabili smo dva gola i kvalitetno se obranili. Uživam biti trener u ovoj svlačionici, sve ostalo je manje bitno."

Je li Vas iznenadilo što se igralo u ovako ranom terminu?

"Uvjeti su bili teški za obje ekipe, a bilo je najvažnije resetirati se nakon poraza. Očito smo mi to napravili bolje. Željeli smo pozitivan rezultat i to smo ostvarili."

Nakon Šafarića stigao je i trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

"Prvo poluvrijeme smo bili užasni, spori i mlaki. Nismo ništa kreirali, ušli smo sporo. U drugom dijelu smo kontrolirali i stvarali prigode. Primili smo glupe golove. U drugom dijelu nismo zaslužili ovakav rezultat, a u prvom smo bili loši. Sretan sam zbog drugog dijela, bez obzira na glupe golove. Igrači su bili u utakmici, ali nije nam išlo. Imali smo dva duga putovanja, a mi moramo koristiti igrače puno i na neprirodnim pozicijama. Moramo zadržati razinu. Napravio sam četiri zamjene zbog energije."

Sigur nije bio ni u zapisniku.

"On je trebao igrati 20-ak minuta protiv Pafosa, a morali smo igrati produžetke. Nešto je osjetio u loži. Nije to ozljeda, ali nismo htjeli riskirati."

Hajduk u posljednja tri poluvremena nema energije ni ideje kako do gola suparnika.

"U pravu ste, fali nam energije i kreative. Inače stvaramo, ali igrači su bili teški. Recimo, protiv Žiline i Pafosa smo u prvim utakmicama imali dovoljno prigoda. Ali, ljudi, mi imamo jedno krilo, a drugo nam je ozlijedilo koljeno. Stavljam Melnjaka i Šegu na pozicije koje nisu njihove. Problem je što nismo stabilni i moramo biti bolji. Iako, inače je ovo što smo stvorili u drugom dijelu dovoljno za pobjedu."

Drugi gol ne treba niti komentirati, ali prvi gol onako stigne iz prekida.

"Imaju visoke momke, viši su od nas, ali ne možemo onako primiti gol dvije utakmice zaredom. Ne skačemo, zabija nam jedan igrač između dva naša. Glupe golove primamo, ali takva se s**nja nekada događaju."

Hoćete li biti još prinova u svlačionici?

"Klub radi na tome, a to i nije baš lako. Nije nam lako, neki su otišli pa se otvorio prostor. Imate ozljeda, imate svega. I još ovaj ritam... Osjeti se to kasnije. Nisam mogao staviti Šotičeka od početka, ali zadovoljan sam s njim. Ništa, idemo dalje na sljedeću utakmicu."