Snimao WRC iz šahta, video dobio milijune pregleda: Nakon svega javila se i FIA

Tijekom ovogodišnjeg izdanja WRC relija u Hrvatskoj, publika je ponovno pokazala koliko je strastvena i kreativna u praćenju svjetskog prvenstva na domaćim cestama. No, jedan je potez ipak izazvao veliku pozornost i to ne samo među gledateljima, nego i u samom vrhu automobilističkog sporta.

Riječ je o fotografu Matteu Lelliju, koji je na neuobičajen način pokušao doći do što atraktivnijih kadrova s relija. Lelli je, kako se vidi u snimci koju je objavio na Instagramu, iskoristio šaht uz cestu kao improviziranu poziciju za snimanje, što mu je donijelo ogroman viralni uspjeh jer video je u kratkom vremenu prikupio oko dva milijuna pregleda.

Iako je snimka postala hit na društvenim mrežama, ubrzo je stigla i reakcija s najviše razine. Na njegov postupak oštro su reagirali iz momčadi Hyundaija, poručivši kako takvo ponašanje nema mjesta na reliju.

“Ovo ne biste trebali raditi na trkaćoj stazi, ne radite to na pozornici relija. Ne dolazi više na utrke”, poručili su iz tima.

Ubrzo se oglasila i krovna automobilistička organizacija FIA, koja je dodatno pojasnila ozbiljnost situacije i potencijalne opasnosti takvog postupka. U njihovoj reakciji naglašeno je kako za ovakvo ponašanje nema opravdanja te da ono može ugroziti ne samo osobnu sigurnost, nego i posade, kao i sve ostale sudionike i gledatelje.

“Apsolutno nema opravdanja za ovakvo ponašanje. Kada se dovedete u opasnu poziciju, ne riskirate samo vlastitu sigurnost već i posadu automobila, ali i sve ljude oko nas. Uvijek ostanite u područjima koja su odobrena za gledatelje i nemojte biti razlog za otkazivanje brzinskih ispita”, poručili su iz FIA-e.

POGLEDAJTE VIDEO: Derbi sjevera pripao Varaždinu: 'Ne gledamo tablicu'