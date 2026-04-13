Na rallyju sve i svašta: I razne životinje na posljednjoj etapi koju je obilježila prava drama

WRC Croatia Rally zaključen je u nedjelju pobjedom Takumoka Katsute iz Toyote. Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo, ističući da je tijekom četiri dana događaj privukao stotine tisuća posjetitelja koji su uživali u utrci. Ovogodišnji reli okupio je stotine tisuća gledatelja, a vozači su posebno pohvalili zahtjevne i atraktivne dionice kroz Istru i Primorsko-goransku županiju. Zadnji brzinski ispit privukao je maštovite gledatelje koji su napravili pravi piknik. Kampirali su, podizali šatore, bila je tu i meza, piće, a mogle su se vidjeti i ovce koje pasu travu, jedan magarac i srna. I životinje su tako odlučile malo zaviriti i popratiti posljednju etapu... Sve u svemu, šou, ludnica...

OD NJEGA JE SVE KRENULO / U Hrvatsku je stigao vladar ceste: Moćan SUV ima novu tehnologiju, ali i robusan stil. Pogledajte potpuno novi RAV4 šeste generacije

Većina vozača posebno je pohvalila konfiguraciju brzinskih ispita kroz Istru i Primorsko-goransku županiju. Inače, prava drama se neočekivano dogodila u zadnjoj, 20. etapi relija od Alana do Senja, kada je vodeći Belgijanac Thiery Neuville izletio sa staze i prokockao sigurnu pobjedu, te čak ostao bez ijednog boda u Hrvatskoj. Belgijanac je prije zadnjeg ispita imao ogromnih 1:15 minuta prednosti, no svojom velikom neopreznošću nakon jednog zavoja sletio je sa staze i uništio podvozje svog Hyundaija i20.

Katsuta se time pridružio društvu dosadašnjih pobjednika WRC relija u Hrvatskoj: dvostrukom slavljeniku Francuzu Sébastienu Ogieru, Velšaninu Elfynu Evansu i Fincu Kalleu Rovanperi.

Drugo mjesto pripalo je Fincu Samiju Pajariju (Toyota), koji je zaostao 20,7 sekundi, dok je treći bio iznenađujuće uspješni Novozelanđanin Hayden Paddon (Hyundai i20) s više od dvije minute zaostatka.

Za Katsutu je ovo druga pobjeda u karijeri, nakon što je prije mjesec dana slavio i na reliju u Keniji.

Šveđanin Oliver Solberg i Elfyn Evans izgubili su šansu za postolje nakon izlijetanja u petak, ali su u nedjelju ipak osvojili dodatne bodove – Solberg deset, a Evans osam.

Nakon četiri utrke u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva vodi Katsuta s 81 bodom, ispred Evansa koji ima 74 i Solberga s 68 bodova.

