DAJ GAS! /

Valjda neće nitko pod auto! Na rallyju rakija, gemišti, čvarci, kobase i zelje, a stigli i tamburaši

Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
1 /24
Finac Sami Pajari sa suvozačem Markom Salminenom u Toyoti Yaris zadržao je vodstvo na WRC Croatia Rallyju nakon prva četiri brzinska ispita u subotu.

Finci nakon odvezenih 12 od ukupno 20 brzinaca imaju 12.4 sekundi bolje vrijeme od drugoplasiranih Belgijanaca, vozača Thierryja Neuvillea i suvozača Martijna Wydaeghea (Hyundai i20), odnosno 25.1 sekundi ispred trećeg vozača Japanca Takamota Katsute  sa suvozačem Ircem Aaronom Johnstonom (Toyota Yaris).

Pobjednik sva četiri brzinca u subotu ujutro, Platak, Ravna Gora - Skrad, Generalski Stol - Zdihovo i Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki, bio je Šveđanin Oliver Solberg sa suvozačem Britancem Elliottom Edmondsonom (Toyota Yaris), ali zbog velikog zaostatka nakupljenog u petak nije u konkurenciji za najviše rezultate.

Od hrvatskih vozača najbolje plasiran je Viliam Prodan sa suvozačem Markom Stiperskim u Škodi Fabiji na 19. mjestu sa 10:35.5 minuta zaostatka za Pajarijem.

U subotu popodne vozit će se ista četiri brzinca kao i ujutro samo obrnutim redoslijedom, dom će reli završiti u nedjelju ujutro s još četiri brzinca koja će se voziti cestama od Bribira preko Novog Vinodolskog do Senja.

Rally je dao i dodatan povod za zabavu lokalnom stanovništvu koje je iznijelo sva čuda od hrane i pića, a onda su stigli i tamburaši. 

11.4.2026.
18:43
Sportski.netHina
Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Wrc Croatia RallyCroatia Rally
