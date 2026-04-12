kakva završnica

Nevjerojatan rasplet WRC relija: Imao pobjedu u rukama pa sve izgubio u sekundi

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prava drama se neočekivano dogodila u zadnjoj, 20. etapi relija od Alana do Senja, kada je vodeći Belgijanac Thiery Neuville izletio sa staze

12.4.2026.
14:39
Hina
Igor Kralj/PIXSELL
Japanac Takumoto Katsuta u Toyoti Yaris pobjednik je petog izdanja WRC Croatia Rallya, koji je završio velikom dramom u nedjelju u Senju. 

Prava drama se neočekivano dogodila u zadnjoj, 20. etapi relija od Alana do Senja, kada je vodeći Belgijanac Thiery Neuville izletio sa staze i prokockao sigurnu pobjedu, te čak ostao bez ijednog boda u Hrvatskoj. Belgijanac je prije zadnjeg ispita imao ogromnih 1:15 minuta prednosti, no svojom velikom neopreznošću nakon jednog zavoja sletio je sa staze i uništio podvozje svog Hyundaija i20. Situaciju pogledajte OVDJE 

Katsuta se tako pridružio dvostrukom laureatu Francuzu Sebastienu Ogieru, Velšaninu Elfynu Evansu i Fincu Kalle Rovanperi, dosadašnjim osvajačima WRC relija u Hrvatskoj.

Drugi je bio Finac Sami Pajari (Toyota) s 20. 7 sekundi zaostatka, a treći je senzacionalno Novozelanđanin Hayden Paddon (Hyundai i20) s 2:07 minuta iza. 

Katsuti je ovo drugi naslov u karijeri nakon što je osvojio Kenijski reli prije mjeseca dana.

Nakon što su izlijetanjima u petak ostali bez šanse da se bore za postolje, Šveđanin Oliver Solberg i Elfyn Evans su osvojili su deset, odnosno osam bonus bodova u nedjelju. 

U ukupnom poretku Svjetskog prvenstva nakon četiri utrke vodi Katsuta s 81 bodom, ispred Evansa (74) i Solberga (68). 

WrcZavršnicaIspadanjeWrc Croatia Rally
