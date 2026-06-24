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Što Hrvatskoj treba za prolazak skupine: Evo svih scenarija

Što Hrvatskoj treba za prolazak skupine: Evo svih scenarija
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Foto: Cole Burston/AFP/Profimedia

Hrvatskoj pobjeda protiv Gane donosi prvo mjesto, ako Engleska ne pobjedi Panamu

24.6.2026.
3:12
Sportski.net
Cole Burston/AFP/Profimedia
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Hrvatska je u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva svladala Panamu 1:0 i tako osvojila prva tri boda. 

Nakon kompletiranog drugog kola Hrvatska je trenutno na trećem mjestu u skupini iza Engleske i Gane koje imaju bod više. Sigurno je da je Panama sigurno ispala, čak i ako pobijedi Englesku u posljednjem kolu, a Hrvatska može završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu. 

Hrvatskoj pobjeda protiv Gane donosi prvo mjesto, ako Engleska ne pobjedi Panamu. Pobjedi li Engleska, što je svakako vjerojatnija opcija, nama pobjeda nad Ganom donosi drugo mjesto. Ne pobjedimo li Ganu bit ćemo treći, a ovisno o tome odigramo li neriješeno ili izgubimo situacija se bitno razlikuje. S remijem imamo četiri boda i sigurno prolazimo kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. No, izgubimo li, bit ćemo u panici iščekivajući kompletni poredak trećeplasiranih jer će odlučivati i gol-razlika. 

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