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Net.hr nastavlja s jedinstvenim konceptom koji je privukao veliku pažnju sportske publike

Net.hr nastavlja s jedinstvenim konceptom koji je privukao veliku pažnju sportske publike
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Marijo Tot, Nikola Šafarić, Branko Karačić i Saša Peršon za portal Net.hr komentiraju u realnom vremenu utakmicu Panama - Hrvatska u 2. kolu skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
23.6.2026.
22:27
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Net.hr nastavlja s formatom koji je već privukao veliku pažnju sportske publike, tekstualnim LIVE prijenosima s komentarima poznatih nogometnih trenera, a u fokusu je novi izazov Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. U susretu 2. kola skupine L, Hrvatska igra protiv Paname, a utakmicu će u realnom vremenu analizirati i komentirati istaknuta trenerska imena. S nama su Marijo Tot, Nikola Šafarić, Saša Peršon i Branko Karačić. Ugledni stručnjaci kreću s komentiranjem kad se objave sastavi za utakmicu. 

2. kolo skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva
24.lipnja 2026.
01.00
0
Panama
 
:
0
Hrvatska
 

 

Tablice omogućuje Sofascore

Riječ je o konceptu koji Net.hr već potvrđuje kao jedinstven na hrvatskoj medijskoj sceni. To je spoj klasičnog tekstualnog LIVE praćenja i stručne, taktičke analize iz prve ruke, u formatu koji čitateljima donosi dodatnu vrijednost i dublji uvid u samu igru.

Dok Vatreni traže važne bodove u borbi za prolazak skupine, čitatelji će iz minute u minutu moći pratiti ne samo rezultat, nego i mišljenja trenera o taktičkim potezima, promjenama ritma i ključnim detaljima utakmice.

Net.hr tako nastavlja razvijati inovativan pristup sportskom izvještavanju, u kojem se klasični live blog pretvara u stručni studio u realnom vremenu, dostupan svima, u svakom trenutku utakmice.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPanamaMarijo TotSaša PeršonBranko KaračićNikola šafarić
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