Net.hr nastavlja s jedinstvenim konceptom koji je privukao veliku pažnju sportske publike

Net.hr nastavlja s formatom koji je već privukao veliku pažnju sportske publike, tekstualnim LIVE prijenosima s komentarima poznatih nogometnih trenera, a u fokusu je novi izazov Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. U susretu 2. kola skupine L, Hrvatska igra protiv Paname, a utakmicu će u realnom vremenu analizirati i komentirati istaknuta trenerska imena. S nama su Marijo Tot, Nikola Šafarić, Saša Peršon i Branko Karačić. Ugledni stručnjaci kreću s komentiranjem kad se objave sastavi za utakmicu.

2. kolo skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva 0 Panama : 0 Hrvatska

Riječ je o konceptu koji Net.hr već potvrđuje kao jedinstven na hrvatskoj medijskoj sceni. To je spoj klasičnog tekstualnog LIVE praćenja i stručne, taktičke analize iz prve ruke, u formatu koji čitateljima donosi dodatnu vrijednost i dublji uvid u samu igru.

Dok Vatreni traže važne bodove u borbi za prolazak skupine, čitatelji će iz minute u minutu moći pratiti ne samo rezultat, nego i mišljenja trenera o taktičkim potezima, promjenama ritma i ključnim detaljima utakmice.

Net.hr tako nastavlja razvijati inovativan pristup sportskom izvještavanju, u kojem se klasični live blog pretvara u stručni studio u realnom vremenu, dostupan svima, u svakom trenutku utakmice.