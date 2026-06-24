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Remi Gane i Engleske nije nam išao na ruku: Evo u kakvoj je poziciji Hrvatska

Remi Gane i Engleske nije nam išao na ruku: Evo u kakvoj je poziciji Hrvatska
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Foto: IPA/Sipa Press/Profimedia

U slučaju pobjede Hrvatske noćas, stvari su jasne

24.6.2026.
0:16
Sportski.net
IPA/Sipa Press/Profimedia
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U susretu 2. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj se natječe i Hrvatska, Engleska i Gana su u Bostonu igrale 0-0. U 1 sat će Hrvatska igrati protiv Paname, a ovaj rezultat Engleske i Gane znači da nikako ne smijemo izgubiti.

Naime, ako Hrvatska izgubi od Paname, sigurno završava na posljednjem mjestu u skupini i ispada sa Svjetskog prvenstva i prije posljednjeg kola. U tome slučaju, rezultat protiv Gane, bit će potpuno nevažan. Hrvatska dakle nikako ne smije izgubiti. Remi bi nas održao u igri jer bi pobjedom nad Ganom u posljednjem kolu s četiri boda vrlo vjerojatno prošli dalje. Moglo bi se dogoditi da se zatvori krug gdje bi sve četiri reprezentacije završile u četiri boda kada bi Panama pobijedila Englesku, ali to je manje vjerojatno. 

U slučaju pobjede Hrvatske noćas, stvari su jasne. Bodom protiv Gane prolazimo s trećeg mjesta, a pobjedom završavamo na drugom ili čak i prvom ako Engleska ne pobjedi Panamu. Tekstualni prijenos Hrvatske i Paname možete pratiti OVDJE

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaGanaPanamaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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