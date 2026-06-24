Remi Gane i Engleske nije nam išao na ruku: Evo u kakvoj je poziciji Hrvatska

U susretu 2. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj se natječe i Hrvatska, Engleska i Gana su u Bostonu igrale 0-0. U 1 sat će Hrvatska igrati protiv Paname, a ovaj rezultat Engleske i Gane znači da nikako ne smijemo izgubiti.

Naime, ako Hrvatska izgubi od Paname, sigurno završava na posljednjem mjestu u skupini i ispada sa Svjetskog prvenstva i prije posljednjeg kola. U tome slučaju, rezultat protiv Gane, bit će potpuno nevažan. Hrvatska dakle nikako ne smije izgubiti. Remi bi nas održao u igri jer bi pobjedom nad Ganom u posljednjem kolu s četiri boda vrlo vjerojatno prošli dalje. Moglo bi se dogoditi da se zatvori krug gdje bi sve četiri reprezentacije završile u četiri boda kada bi Panama pobijedila Englesku, ali to je manje vjerojatno.

U slučaju pobjede Hrvatske noćas, stvari su jasne. Bodom protiv Gane prolazimo s trećeg mjesta, a pobjedom završavamo na drugom ili čak i prvom ako Engleska ne pobjedi Panamu. Tekstualni prijenos Hrvatske i Paname možete pratiti OVDJE.