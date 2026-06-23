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Favoriti na ispitu: Engleska lovi nokaut fazu, ali Gana stiže s 33 milijuna 'lavova'

Favoriti na ispitu: Engleska lovi nokaut fazu, ali Gana stiže s 33 milijuna 'lavova'
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Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo putem portala Net.hr

23.6.2026.
16:37
Tonko Medvedec
JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo 2026.
23.06.2026
22:00
Engleska
 
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Gana
 

NAJAVA

U skupini L situacija je Engleska i Gana u svoj međusobni okršaj ulaze s po tri boda i pobjednik ovog dvoboja osigurat će svoje mjesto među 32 najbolje momčadi svijeta. Englezi su na otvaranju demonstrirali napadačku moć u impresivnoj pobjedi od 4-2 nad Hrvatskom. Golovi Harryja Kanea, Judea Bellinghama i Marcusa Rashforda oduševili su navijače, no dva primljena pogotka ponovno su otvorila pitanja o stabilnosti obrane. Veznjak Declan Rice izjavio je kako je igra u drugom poluvremenu protiv Hrvatske "postavila standard" za momčad koja se nada prekinuti 60-godišnje čekanje na naslov svjetskog prvaka. "Vjerujemo da možemo pobijediti bilo koga na svijetu", samouvjereno je poručio Rice.

Gana je, pak, do pobjede stigla na teži način. U discipliniranoj i tvrdoj utakmici svladali su Panamu s 1-0, a pobjeda je prekinula njihov negativan niz od šest utakmica bez slavlja. "Crne zvijezde" nadaju se prolasku u nokaut fazu prvi put nakon legendarnog nastupa u Južnoj Africi 2010. godine. Njihov iskusni izbornik Carlos Queiroz smatra da je utakmica protiv favorita poput Engleske najlakša za pripremu. "Ne trebate ništa govoriti igračima, potpuno su motivirani. Oni na dresu imaju tri lava, ali mi dolazimo iz Gane i imamo 33 milijuna lavova koji će se boriti", slikovito je najavio Queiroz, koji ima i osobni motiv jer je njegov najteži poraz na svjetskim prvenstvima bio upravo protiv Engleske, kada je s Iranom izgubio 2-6 na prošlom turniru.

Ovo će biti prvi natjecateljski dvoboj ovih dviju reprezentacija; dosad su odigrali samo jedan prijateljski susret 2011. godine koji je završio 1-1. Engleska je tradicionalno uspješna protiv afričkih momčadi na svjetskim prvenstvima, s pet pobjeda i tri remija u osam utakmica, no Gana se nada da može prekinuti taj niz i ispisati novu stranicu svoje nogometne povijesti.

EngleskaGanaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.Uživo
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