Portugal pod imperativom pobjede: Ronaldo traži iskupljenje protiv debitanta Uzbekistana

Svjetsko prvenstvo 2026. 0 Portugal : 0 Uzbekistan

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Nakon šokantnog remija (1-1) protiv DR Konga na otvaranju Svjetskog prvenstva, portugalska reprezentacija našla se pod velikim pritiskom javnosti i medija. Momčad koja je u SAD stigla kao sedma na FIFA-inoj ljestvici i jedan od favorita iz sjene, pokazala je neočekivanu slabost u završnici. Unatoč velikom posjedu lopte, izabranici Roberta Martineza uputili su samo jedan udarac u okvir gola, što je izazvalo brojne kritike. U središtu pozornosti ponovno je Cristiano Ronaldo. Nogometni velikan, koji u 41. godini nastupa na svom šestom Mundijalu, bio je gotovo neprimjetan u prvoj utakmici, a dvoboj protiv Uzbekistana na stadionu NRG u Houstonu vidi se kao njegova prilika za iskupljenje.

Izbornik Martinez pokušao je smiriti tenzije, odbacivši tvrdnje o nervozi unutar svlačionice. "Snažni smo i fokusirani, a naša je skupina još ujedinjenija nego prije. To je proces. Normalno je da se pojave kritike nakon lošeg rezultata", izjavio je Martinez, koji nije želio potvrditi hoće li Ronaldo započeti utakmicu, ali ga je nazvao "uzorom" za ostatak momčadi. S obzirom na to da su uoči prvenstva bili u nizu od šest utakmica bez poraza, uz impresivnu gol-razliku 16-4, remi s DR Kongom bio je hladan tuš. Pobjeda protiv Uzbekistana nameće se kao apsolutni imperativ za povratak na pobjedničke staze i ostanak u utrci za prolazak skupine K.

S druge strane terena stajat će Uzbekistan, reprezentacija koja po prvi put u svojoj povijesti nastupa na Svjetskom prvenstvu. Njihova premijera nije prošla slavno, upisali su poraz 1-3 od Kolumbije, no taj je susret ipak ušao u povijest. Abbosbek Fayzullaev postigao je prvi, povijesni pogodak za svoju zemlju na svjetskim prvenstvima, pruživši milijunima navijača kod kuće razlog za slavlje. Iako su trenutno na dnu skupine bez bodova, Uzbekistanci u dvoboj s jednim od nogometnih divova ulaze bez straha. Njihov izbornik, legendarni talijanski branič Fabio Cannavaro, svjestan je razlike u kvaliteti, ali poziva svoju momčad na hrabru i borbenu igru.

"Kao što sam uvijek govorio, mi nemamo što izgubiti. Portugal voli kontrolirati igru i pokušat će nametnuti brzi ritam od početka. Bit ćemo spremni na to", poručio je Cannavaro. "Tražio sam od svojih igrača da pokažu više borbenog duha nego protiv Kolumbije, ali ne možemo samo bezglavo trčati po terenu." Uzbekistan je na turnir stigao u lošoj formi, s tri uzastopna poraza u pripremnim utakmicama protiv Kanade, Nizozemske i Kolumbije. Ovo će ujedno biti i prvi međusobni susret Portugala i Uzbekistana u povijesti, što dvoboju daje dodatnu dozu neizvjesnosti, unatoč tome što statistika i kvaliteta govore uvjerljivo u korist europske momčadi.

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Portugal - Uzbekistan Live Score

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