Vinicis Junior donio odluku o ostanku u Real Madridu

Budućnost brazilskog ofenzivca Viniciusa Juniora u Real Madridu postala je jako neizvjesna ovoga ljeta, nakon što su zapeli pregovori o produljenju ugovora.

Viniciusu ugovor s Kraljevskim klubom istječe 2027. godine, a Real mu je ponudio produljenje s poboljšanim financijskim uvjetima, no Brazilac je to odbijao jer traži plaću veću od one koju mu nude. Navodno Vinicius traži 30 milijuna, koliko je plaćen Kylian Mbappé, a Real mu nudi oko 20.

Vinícius Jr returns to Real Madrid training amid Arsenal transfer interest pic.twitter.com/r2cfMKsmyX — STARLIGHT ⭐⚡ (@YoungZhean) August 3, 2026

U ponedjeljak je novinar madridskog lista Marca Nacho Peña objavio da Real definitivno ne namjerava povećati svoju ponudu,te da neće isplatiti bonus za produljenje ugovora koji Viniciusovi predstavnici traže, ali i da je Brazilac donio odluku da nakon svega definitivno neće ostati u Madridu.

Pregovori između Reala i Viniciusa trajali su tjednima, a cijelu situaciju pomno prate u engleskom prvaku Arsenalu u kojem su jako zainteresirani za njegov transfer.