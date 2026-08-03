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Vinicis Junior donio odluku o ostanku u Real Madridu

Vinicis Junior donio odluku o ostanku u Real Madridu
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Pregovori između Reala i Viniciusa o novom ugovoru traju već tjednima

3.8.2026.
18:45
M.G.
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Budućnost brazilskog ofenzivca Viniciusa Juniora u Real Madridu postala je jako neizvjesna ovoga ljeta, nakon što su zapeli pregovori o produljenju ugovora.

Viniciusu ugovor s Kraljevskim klubom istječe 2027. godine, a Real mu je ponudio produljenje s poboljšanim financijskim uvjetima, no Brazilac je to odbijao jer traži plaću veću od one koju mu nude. Navodno Vinicius traži 30 milijuna, koliko je plaćen Kylian Mbappé, a Real mu nudi oko 20.

U ponedjeljak je novinar madridskog lista Marca Nacho Peña objavio da Real definitivno ne namjerava povećati svoju ponudu,te da neće isplatiti bonus za produljenje ugovora koji Viniciusovi predstavnici traže, ali i da je Brazilac donio odluku da nakon svega definitivno neće ostati u Madridu.

Pregovori između Reala i Viniciusa trajali su tjednima, a cijelu situaciju pomno prate u engleskom prvaku Arsenalu u kojem su jako zainteresirani za njegov transfer.

Real MadridUgovorVinicius JuniorArsenal
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