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DRAMA U MADRIDU /

Kraljevima prekipjelo: Real dao 'uzmi ili ostavi' ponudu Viniciusu

Kraljevima prekipjelo: Real dao 'uzmi ili ostavi' ponudu Viniciusu
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Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto Sports Agency SL/Profimedia

Glavni kamen spoticanja u pregovorima su Viníciusovi financijski zahtjevi

31.7.2026.
14:03
Antonela Ištvan
Bagu Blanco/Pressinphoto Sports Agency SL/Profimedia
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Budućnost Viníciusa Júniora u Real Madridu postala je glavna tema prijelaznog roka. Nakon višemjesečnih pregovora bez pomaka, španjolski velikan postavio je konačnu "uzmi ili ostavi" ponudu brazilskoj zvijezdi, otvarajući priliku za Arsenal, koji pažljivo prati situaciju.

Drama oko plaće i ultimatum kluba

Glavni kamen spoticanja su Viníciusovi financijski zahtjevi. Iako je 26-godišnji Brazilac ranije izjavljivao kako se ne zamišlja izvan Madrida, njegovi predstavnici traže ugovor koji bi ga stavio uz bok najplaćenijem igraču kluba, Kylianu Mbappéu, s plaćom od oko 20 milijuna eura neto po sezoni. Uprava Reala, na čelu s Florentinom Pérezom, želi zadržati ključnog igrača, ali ne pod svaku cijenu. Strahujući od narušavanja platne strukture i harmonije u svlačionici, klub je obavijestio Viníciusov tabor da je ponuda konačna. Ukoliko je ne prihvati, Real je spreman prodati ga ovog ljeta kako bi izbjegao rizik da njegov ugovor, koji istječe 2027., uđe u posljednje faze bez rješenja.

Arsenal u niskom startu

Ova pat-pozicija alarmirala je Arsenal. Menadžer Mikel Arteta želi osnažiti lijevu stranu napada provjerenim talentom svjetske klase, a Vinícius se savršeno uklapa u taj profil. Iako svjesni da je transfer financijski iznimno zahtjevan, "Topnici" pažljivo istražuju uvjete potencijalnog dogovora nadajući se da mogu iskoristiti nesigurnost. Daljnji razgovori između Reala i igračevih predstavnika trebali bi se održati ovog tjedna. Ipak, mnogi analitičari smatraju da se interes Arsenala koristi tek kao sredstvo pritiska na upravu Reala.

Novi trener José Mourinho navodno je kontaktirao Viníciusa i poručio mu da ga želi u momčadi, što dodatno komplicira situaciju. Odluka je isključivo na samom igraču: hoće li prihvatiti Realove uvjete i nastaviti graditi legendu u Madridu ili će se odlučiti na transfer koji bi potresao europski nogomet?

Real MadridPonudaUgovorVinicius Junior
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