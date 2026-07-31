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Jeste li ga vidjeli? U Požegi nestao Josip (72), policija moli građane za pomoć

Jeste li ga vidjeli? U Požegi nestao Josip (72), policija moli građane za pomoć
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Foto: nestali.hr

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da to jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu na broj 192

31.7.2026.
14:54
danas.hr
nestali.hr
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U Požegi je u četvrtak nestao Josip Zambo, 72-godišnjak koji se s kućne adrese udaljio u nepoznatom smjeru, javlja Policijska uprava požeško-slavonska.

Zambo je visok oko 170 centimetara i srednje je tjelesne građe. Ima sijedu kosu, smeđe oči, veći nos i ovalno lice.

Jeste li ga vidjeli? U Požegi nestao Josip (72), policija moli građane za pomoć
Foto: nestali.hr

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da to jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu na broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

PožegaNestaoPolicija
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