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DVOJAC NA PARIĆE /

Braća Sinković u finalu Europskog prvenstva

Braća Sinković u finalu Europskog prvenstva
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Foto: Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia

Martin i Valent Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom 6:09.60. U finalu, koje se vozi sutra s početkom od 11:34 sati, bit će još posade Češke, Rumunjske i Italije

31.7.2026.
15:39
Maj Gašparac
Tom Dubravec/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatski olimpijci braća Martin i Valent Sinković plasirali su se u petak u finale dvojca na pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu.

Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom 6:09.60, iza srpske posade koja je bila prva s vremenom 6:08.14 i drugih Španjolaca (6:09.15). U finalu, koje se vozi sutra s početkom od 11:34 sati, bit će još posade Češke, Rumunjske i Italije.    

Ranije je hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario plasman u finale i sutra će se boriti za odličje.  

Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom 5:42.83, iza njih je bila njemačka posada s vremenom 5:43.57, a treći su bili Česi 5:43.80. Finale četverca je na rasporedu sutra s početkom u 12.47 sati.

Braća Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinale dvojca nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli šesto mjesto s vremenom 6:39.08. Najbrži su bili Talijani s vremenom 6:21.13.  Bez plasmana u polufinale ostao je i David Šain u samcu zauzevši zadnje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 7:00.78.

Martin SinkovićValent SinkovićDvojac Na ParićeEuropsko Prvenstvo
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