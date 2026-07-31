Za dlaku izbjegao ozbiljnu ozljedu: Šime Elez pokazao krvavo čelo nakon nesreće

Šime Elez, bivši Gospodin Savršeni ljetne dane najradije provodi na moru, a umjesto mirnog izležavanja na plaži bira adrenalinske sportove i izazove na valovima. Ipak, upravo ga je jedna takva avantura ovog puta umalo skupo stajala.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografije s plaže na kojoj su se u pozadini mogli vidjeti zmajevi za kitesurfing, no svu je pažnju privukla rana na njegovu čelu. Iznad desnog oka jasno se vidjela posjekotina iz koje je tekla krv, što je odmah izazvalo zabrinutost njegovih pratitelja.

Unatoč ozljedi, Šime nije izgubio dobro raspoloženje. Pozirao je s podignutim palcem prema gore, dajući do znanja da je dobro, a uz fotografiju je u svom duhovitom stilu dodao hashtag #scarface. U Instagram priči objavio je i selfie uz poruku: "Maaaalo je falilo", aludirajući na to da je ozljeda bila tek nekoliko milimetara od oka.

Foto: Instagram

Kasnije se ponovno javio pratiteljima i izbliza pokazao kako rana izgleda nakon prvog šoka. Posjekotina je već počela zacjeljivati, a Šime je dao naslutiti da će mu ostati mali ožiljak kao podsjetnik na ovu nezgodu.

Srećom, sve je završilo bez težih posljedica, a čini se da ga incident nije obeshrabrio. Ljubav prema adrenalinskim sportovima očito je i dalje jača od straha, pa će ovo ljeto, osim po novim morskim avanturama, pamtiti i po ožiljku.