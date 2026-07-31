Velika akcija u špici sezone: Zatvoreni apartmani, hoteli i kampovi! Oduzeto i 350 tisuća eura

Turistička inspekcija Državnog inspektorata od 20. travnja provodi pojačane inspekcijske nadzore. Usmjereni su na otkrivanje neregistriranog oglašavanja smještaja na internetskim platformama te sprječavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Cilj je uspješna provedba turističke predsezone i sezone 2026., zaštita zakonitog poslovanja te suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije.

Nadzori su planirani na temelju prijava turističkih zajednica. Korišteni su i podaci Porezne uprave koji su uspoređeni s podacima s internetskih platformi za oglašavanje smještaja.

Do 20. srpnja turistička inspekcija provela je ukupno 1.441 inspekcijski nadzor. U 122 slučaja utvrđeno je neregistrirano pružanje usluga i/ili nezakonito oglašavanje smještaja.

Nepravilnosti su utvrđene u Juranšćini, Zagrebu, Samoboru, Bjelovaru, Ogulinu, Karlovcu, Sisku, Primišlju, Sesvetama, Dugom Selu, Koranskom Selu, Novoj Gradiški, Rasopasnom, Bakru, Jadranovu, Dramlju, Rabu, Puli, Ičićima, Selcu, Kamporu, Krku, Pagu, Štokovcima, Kraljevici, Crikvenici, Dubrovniku, Splitu, Makarskoj, Supetru, Drašnicama, Viru, Vodicama, Primoštenu, Kaštel Lukšiću, Prigradici, Sobri, Žrnovi i drugim naseljima.

Pečaćenje objekata i zabrane rada

Zbog kršenja Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti fizičkim osobama, rezidentima i nerezidentima, među kojima su državljani Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Austrije i Njemačke, izrečeno je ukupno 68 upravnih mjera. One uključuju zabranu neregistriranog pružanja usluga u domaćinstvu i/ili zabranu njihova oglašavanja.

Doneseno je 36 rješenja kojima je zabranjeno neregistrirano pružanje usluga u domaćinstvu. Objekti su pritom zapečaćeni do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, odnosno do ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu. Pečaćenje traje najmanje 30 dana. Mjera se odnosi na sedam kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe.

Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima koji su pružali usluge smještaja bez rješenja Ministarstva turizma i sporta ili nadležnog upravnog tijela. Odnose se na jedan butik hotel, 13 apartmana, 24 sobe, jedan kamp s četiri mobilne kućice i šest glamping šatora te jedan kamp s 20 mobilnih kućica.

Kazne veće od 81 tisuće eura

Protiv prekršitelja dosad su podnesena 62 optužna prijedloga i izdano 60 prekršajnih naloga. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 81.169,08 eura. Utvrđena je i oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 343.812 eura.

Iz Državnog inspektorata najavljuju da će pojačani nadzori trajati tijekom cijele turističke sezone. Cilj je suzbiti neregistrirano iznajmljivanje, zaštititi zakonito poslovanje i osigurati ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja. Istodobno pozivaju sve pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji još nisu registrirali svoju djelatnost da to učine u skladu s važećim propisima.

Podsjećaju i da su Zakonom o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti za fizičke osobe koje rade bez propisanih odobrenja predviđene novčane kazne od 1.327,23 do 3.981,68 eura. Uz to se obvezno oduzima i imovinska korist ostvarena prekršajem.