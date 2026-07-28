Inspektori češljaju jedan hrvatski otok: Bijesni vlasnici apartmana napali tv ekipu

Turistička inspekcija Državnog inspektorata na Viru češlja zakonitost rada malih iznajmljivača. U fokusu im je otkrivanje nelegalnog oglašavanja na internetskim platformama te sprječavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Na Viru su zbog ilegalnog iznajmljivanja zapečatili dva apartmana, a vlasnici jednog od njih napali su i tv ekipu zbog čega je intervenirala i policija.

"Prekršajne kazne su od 1327 do 3981 euro. Uz to ide mjera zabrane koja se donosi na najkraće razdoblje od 30 dana odnosno do otklanjanja nedostataka i, bitno je napomenuti, oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi za razdoblje u kojem je iznajmljivač na crno pružao te usluge, objasnila je Vedrana Filipović-Grčić, pomoćnica u Državnom inspektoratu.

U prošla tri mjeseca inspektori su proveli 1400 nadzora diljem Hrvatske te u 122 slučaja utvrdili kršenje propisa. U više od polovice slučajeva izrekli su mjeru zabrane pružanja usluge u domaćinstvu i oglašavanja. Zapečatili su 7 kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe. Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima koji su pružali usluge smještaja bez rješenja Ministarstva turizma i nadležnog upravnog odjela.