Gubimo li zbog manjka inspektora bitku sa svinjskom kugom? RTL Danas doznaje koliko ih nedostaje

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U UTORAK SASTANAK /

Hrvatska se suočava s novim valom svinjske kuge, a iz ministarstva poljoprivrede priznaju - nemamo dovoljno inspektora. Doznajemo koliko ih ima, a koliko nedostaje, ali i na kojoj će mjeri Ministarstvo inzistirati idući tjedan.

U Hrvatskoj su 154 veterinarska inspektora, a u pet slavonskih županija gdje je kuga najveći problem njih 19 pokriva iz Osijeka. Kažu da je služba popunjena 75 posto u odnosu na plan što znači da ih nedostaje 40-ak.

Foto: Screenshot RTL Danas

Neslužbeno doznajemo da će Nacionalni krizni stožer nove mjere ponovno razmatrati na sastanku u utorak.