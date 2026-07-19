Najpomaknutiji show vraća se na male ekrane: Počinje druga sezona 'Direktora svemira'

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SNAĐI SE, DRUŽE! /

Nesvakidašnji, duhoviti i pomaknuti izazovi, koje će morati riješiti po poznatoj frazi „snađi se, druže“, čekaju natjecatelje druge sezone zabavnog showa 'Direktor svemira', koji na glavni kanal RTL-a stiže u srijedu od 20.15 sati, a 24 sata ranije na platformu Voyo.

Genijalni tandem Ivan Šarić i Luka Petrušić vraćaju se u dobro poznatim ulogama s jednako otkačenim i najčešće sasvim bizarnim zadacima koji natjecatelje ostavljaju bez riječi, a gledatelje tjeraju na smijeh do suza.

Napeti trenuci, nerviranje, sulude ideje i neočekivana rješenja, sjajan humor i odlična zabava – samo je djelić onoga što čeka gledatelje.

Druga sezona 'Direktora svemira' na rasporedu je od srijede u 20.15 sati na RTL-u, a 24 sata prije prikazivanja na televiziji i na platformi Voyo.