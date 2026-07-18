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'ZASTRAŠUJUĆE' /

Što je izazvalo katastrofalni požar u Norveškoj? 'Sve je planulo kao ludo!'

Najveći požar u Norveškoj u stambenom naselju u više od 100 godina. Vatra je progutala 100 kuća u gradu udaljenom 50 kilometara od Osla. 400 ljudi je evakuirano, a što je izazvalo katastrofu takvih razmjera tek se treba utvrditi. 

Drvene kuće u nizu karakteristične su za Norveške gradove. Noviji propisi nalažu visokootporne protupožarne zidove. No starija naselja građena su po blažim propisima i nisu tako zaštićena.

Gašenje je otežala gusto zbijena gradnja. Kroz neke vrlo uske i brdovite ulice vatrogasci se uopće nisu mogli probiti, a branilo se i iz zraka.

Više pogledajte u prilogu.

 

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18.7.2026.
19:42
Ana Mlinarić
PožarNorveška
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