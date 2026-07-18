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'KATASTROFA!' /

Nataša iz Njemačke u očaju: 'Mogla bih se rasplakati, gore nego kada smo putovali autobusom'

Udarni je turistički vikend koji je donio kilometarske kolone i gužve na cestama. Promet je pojačan na svim važnijim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Dan su obilježile i nesreće. Na autocesti A1 između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika, oko 10:30 zapalio se automobila, nakon čega se stvorila kolona duga šest kilometara.

U smjeru Zagreba pak, jutros se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Jedna osoba je smrtno stradala.

Povremeno se prekidao promet u tunelu Sveti Rok u smjeru juga, a kolona pred tunelom bila je duga oko 5 kilometara. Slična gužva i pred naplatom Trakošćan, dok se kolona vozila protezala i u Sloveniju.

"Mogla bih se svakog trena rasplakati. U 1 iza ponoći smo krenuli iz Frankfurta. Pa sad je tri sata. Gore nego kada smo autobusima putovali. Stvarno katastrofa, ne znam šta bi rekla", kaže Nataša iz Njemačke.

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18.7.2026.
19:32
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