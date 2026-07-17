Pale su teške riječi, ali velike televizije ih nisu prenijele: Pazite što je sve izgovorio Trump

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KINA NA METI /

Američki predsjednik Donald Trump je tijekom posebnog obraćanja javnosti optužio Kinu za uplitanje u predsjedničke izbore 2020.

"I dalje se suočavamo s velikim izazovom kojem se mora hitno pristupiti, jer nijedna zemlja ne može biti uspješna bez pravednih i poštenih izbora", kazao je Trump.

Kina se upliće u izbore, poručio je Trump, pa je deklasificirao obavještajne dokumente za koje tvrdi da su skrivani od njega i javnosti. Međutim, prema analizama više američkih medija - riječ je o dokumentima koji razmatraju već prije poznate moguće ranjivosti izbornog sustava.

Dok demokrati, zajedno s dobrim dijelom američkih medija upozoravaju na lažne ili pretjerane tvrdnje, Trump je zaprijetio televizijskim kućama koje su odbile prenositi njegov govor.