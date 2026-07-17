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KINA NA METI /

Pale su teške riječi, ali velike televizije ih nisu prenijele: Pazite što je sve izgovorio Trump

Američki predsjednik Donald Trump je tijekom posebnog obraćanja javnosti optužio Kinu za uplitanje u predsjedničke izbore 2020.

"I dalje se suočavamo s velikim izazovom kojem se mora hitno pristupiti, jer nijedna zemlja ne može biti uspješna bez pravednih i poštenih izbora", kazao je Trump.

Kina se upliće u izbore, poručio je Trump, pa je deklasificirao obavještajne dokumente za koje tvrdi da su skrivani od njega i javnosti. Međutim, prema analizama više američkih medija - riječ je o dokumentima koji razmatraju već prije poznate moguće ranjivosti izbornog sustava. 

Dok demokrati, zajedno s dobrim dijelom američkih medija upozoravaju na lažne ili pretjerane tvrdnje, Trump je zaprijetio televizijskim kućama koje su odbile prenositi njegov govor. 

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17.7.2026.
20:40
Ana Trcol
Donald TrumpSadKinaAmerički Predsjednički Izbori
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