Carine na kineske pakete trebale su poskupjeti, ali dogodilo se nešto drugo: Za neke je to loše

Paketi s kineskih internetskih platformi i dalje svakodnevno stižu na hrvatske adrese. Iako se od početka srpnja očekivalo uvođenje novih troškova za kupce, praksa zasad kod dijela kupaca izgleda drukčije.

"Naručivala sam nakon 1. srpnja sa Sheina i nisu mi naplaćivali nikakve carine. Baš sam gledala da je iz Europe i nisu mi ništa naplaćivali dodatno", kaže nam Laura iz Zagreba.

Prema najavljenim pravilima, kupce je trebala dočekati carina od tri eura po vrsti artikla. Prema tome, jedna pamučna majica bila bi skuplja tri eura. Ako bi kupac naručio još jednu, primjerice od poliestera, platio bi dodatna tri eura, a za treći artikl od viskoze još tri eura.

Takav bi model za kupce značio veće troškove. No dio velikih internetskih trgovaca posluje preko skladišta unutar Europske unije. Kada paket stiže iz EU-a, kupac ne plaća dodatne uvozne troškove.

Odvjetnica Dijana Kladar ovako komentira novonastalu situaciju: "Mislim da se ovdje dogodilo to da ti web shopovi u trećim zemljama kao što je Kina, mogu snositi taj trošak od tri eura i preliti ga na sebe i uopće ga ne prevaliti na hrvatskog ili europskog potrošača zato što je kod njih jednostavno ta radna snaga puno jeftinija nego u Europi".

Veća kontrola tržišta

Europska unija nove je mjere uvela kako bi povećala kontrolu tržišta, ali i zaštitila domaće trgovce od konkurencije jeftinih platformi. Dio kupaca zasad ne osjeća promjene. No, Biljana Borzan najavljuje nove europske propise koji bi, kaže, trebali dodatno urediti ovo tržište.

"U prvom redu će se tražiti veća odgovornost platformi. Platforme ne mogu samo plasirati proizvod bez ikakve odgovornosti i da pri tome na tržište stave nešto što je u potpunome neskladu s europskim pravilima. Isto tako, prema novim zakonima, povećat će se ovlasti Europske komisije u prekograničnim sporovima", kaže

Za europske i hrvatske web trgovce to je problem jer su očekivali da će dodatni troškovi dio kupaca usmjeriti prema domaćim trgovinama, kaže nam Kladar.

"Za hrvatske web shopove to je loše jer svi su se nadali da će to onda biti stop Temuima i da će se hrvatski ili europski potrošači zapravo kretati po našim web shopovima", kaže.

Dok Europa pokušava pronaći način kako regulirati internetsku trgovinu, veliki trgovci prilagođavaju svoje poslovanje novim uvjetima.