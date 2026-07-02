Ne želite odustati od jeftine kupovine? Proučite nova pravila, uštede mogu biti značajne

Stigao je kraj jeftinoj kupovini putem interneta. Za svaku vrstu robe koja se nađe u malom paketu pristiglom iz trećih zemalja naplaćivat će se fiksna carinska naknada od tri eura. Mali paket, mala cijena - više baš i ne vrijedi.

"Ne naručujem toliko često, jednom dvaput mjesečno s Temua i Sheina, zavisi za koju priliku mi treba"!, kaže Laura iz Požege. "Cijene su čisto ok, s vremenom se povećavaju, ali najviše neke casual stvari kao maskice, odjeću, nakit, stvari za kosu", dodaje.

Eva iz Zagreba kaže, naručuje jednom mjesečno: "Naručujem jednom mjesečno, robu i neke naočale."

"Naručivao sam nekoliko puta, ali pretežito maskice za mobitel, zaštitu za mobitel i neke sitne kućne potrebštine", kaže Petar iz Zagreba. Marko kaže: "Ja ne naručujem, ali moja kćer počesto. Jutros su joj došla dva paketa pa je bila sretna jer je izbjegla ovaj novi zakon."

Kako se naplaćuje carina?

Odnosno fiksnu carinu od 3 eura na pakete vrijednosti manje od 150 eura iz trećih zemalja među kojima dominira Kina. Ona se ne naplaćuje po paketu, nego prema vrsti robe. Tako će, primjerice, za paket koji sadrži dva komada iste robe, poput majica, naknada iznositi tri eura. Ako se uz njih u paketu nalazi i igračka, iznos se povećava na šest eura, a ako sadrži i kozmetički proizvod, penje se na devet eura.

"Kontrola je od strane carinske službe ako je određena kontrola. Trebamo znati da kao carinska služba ne otvara sve pakete i ne kontrolira svu robu već onu prema analizi rizika. Mi ćemo naplaćivati s obzirom da će se nama kao deklarantu u postupku pojaviti poštanski ili kurirski operateri", pojašnjava Melita Buljan, savjetnica u Sektoru za carinski sustav Carinske uprave.

Kroz Hrvatsku poštu na mjesec prođe više od sto tisuća takvih paketa. Napominju kako se dostava u ovom slučaju ne obavlja putem paketomata te da je korisno provjeriti iz koje se zemlje roba šalje.

"Ako korisnik odnosno primatelj treba platiti neka davanja, znači, to može napraviti ili na adresi prilikom dostave ili u poštanskom uredu. Carina se odnosi samo na pakete koji dolaze iz trećih zemalja direktno u EU, a ne iz skladišta u EU", pojašnjava Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Otvaranje skladišta unutar Unije

Neki zato prilagođavaju svoje poslovne modele i primjerice mogu unutar Unije otvoriti carinsko skladište.

"On može to skladište koristiti za prodaju robe putem prodaje na daljinu, ali u tom slučaju, ali onda više ne govorimo o e-trgovini jer se roba nalazi na EU području tada se neće naplatiti fiksna carina nego propisana carina za tu robu", kaže Buljan iz Carinske uprave.

Iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača ne podržavaju povećanje troškova za kupce te upozoravaju na što treba obratiti pozornost.

"Ako se ne može skenirati, ako nema carinske deklaracije, može biti da neće biti obračunato prilikom slanja nego prilikom dostave pa moraju tijekom naručivanja računati na te naknade", kaže Tanja Popović Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača.

Suzbijanje kupnje pretjerano jeftine robe, izjednačavanje uvjeta tržišta i povećanje sigurnosti - ciljevi su ove europske mjere. Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu pri HGK, otkriva: "Više od 50 posto potrošača je izjavilo da će prestati kupovati tu robu, a 17 da će smanjiti kupovinu."

"Mislim da će i dalje ostati isplativo, tako da ću nastaviti", kaže Laura iz Požege. Eva napominje: "Ne znam hoću li skroz prestati, ali smanjiti hoću sigurno."

Ako ste naručili prije 1. srpnja, a paket se carinski obradi nakon tog datuma, plaćate novu carinsku naknadu. U slučaju povrata robe, taj se iznos ne vraća.