Najveći internet prevaranti rađaju se u ova četiri horoskopska znaka: Pazite ih se!

Prevareni. Nasamareni. Opljačkani. U digitalnom dobu, kada se velik dio života odvija online, opasnosti vrebaju iza svakog klika. No, tko su ti ljudi s druge strane ekrana, oni koji su sposobni za takvu vrstu bezlične izdaje?

Dok se stručnjaci za kibernetičku sigurnost bave tehničkim aspektima, astrologija nudi intrigantan uvid u psihološke profile onih koji su skloniji manipulaciji i prijevari.

Iako se može činiti kao puka zabava, analiza astroloških znakova otkriva određene obrasce u ponašanju. Uostalom, iza svake online operacije stoji čovjek, vođen svojim vrijednostima, motivima i, prema nekima, zvjezdanim utjecajem.

Neki znakovi posjeduju upravo onu kombinaciju inteligencije, tajnovitosti i nedostatka grižnje savjesti koja ih čini savršenim kandidatima za majstore internetskih prijevara. Na temelju astroloških tumačenja, četiri se znaka posebno ističu kao potencijalni digitalni fantomi.

Škorpion: Majstor manipulacije i kontrole

Ako ste ikada imali osjećaj da vas je netko na internetu potpuno nadigrao, a da niste ni shvatili kako, velika je vjerojatnost da ste imali posla sa škorpionom.

Oni su definitivni igrači u svijetu prijevara. Njihova priroda je dvolična do krajnjih granica i ne poznaju granice koje neće prijeći kako bi ostvarili svoj cilj.

Istovremeno, svoje granice čuvaju fanatično - nikada nećete saznati njihovo pravo ime, namjere, pa čak ni spol. Škorpion funkcionira kao kirurški precizan manipulator. Njihove laži su promišljene, strategije složene, a sposobnost da zadrže kontrolu i zaštite vlastite tajne je legendarna.

U svijetu kibernetičkog kriminala, njihova osobnost preslikava se na sofisticirane hakerske grupe koje provode pažljivo planirane špijunske operacije protiv svojih protivnika.

Baš poput smrtonosne životinje koja ih predstavlja, Škorpioni postave svoj plijen i kreću u brzi, tihi i ubojiti napad. Nakon što vas pogodi njihov "glatki kriminal", ostat će vam samo osjećaj da ste opljačkani, bez ikakvog traga o počinitelju.

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Rak: Emocionalni ucjenjivač iz kućne fotelje

Na prvi pogled, rak se čini kao najmanje vjerojatan kandidat za ovu listu. Poznati kao osjetljivi kućni tipovi, teško ih je zamisliti kao hladnokrvne prevarante. No, upravo ih ta sklonost domu čini opasnima u digitalnom svijetu.

Dok vi mislite da pletu ili gledaju serije, Rakovi mogu provoditi noći i dane za računalom, vrebajući žrtve. Za njih nema ništa slađe od dobrog ulova nakon napornog dana pretvaranja da su umirući ljubavnik desetak različitih osoba.

Njihovo najjače oružje je emocionalna manipulacija. Sposobni su iskoristiti svoju suosjećajnu prirodu kako bi zadobili povjerenje, a zatim tu situaciju okrenuti u svoju korist.

Njihove metode slične su taktikama hakerske grupe Cozy Bear, o kojima su pisali svi portali, poput SOCRadar. One su povezane s ruskim obavještajnim službama, koja baca široku mrežu šaljući tisuće phishing mailova koji igraju na ljudske emocije.

Rak će vas iscijediti iz svih vaših ušteđevina, emocija i resursa, a da vi toga nećete biti ni svjesni, jer će se cijelo vrijeme pretvarati da je netko potpuno drugi.

Blizanci: Rječiti prevarant s dvostrukim identitetom

Dok se škorpion oslanja na tajnovitost, a rak na emocije, blizanac koristi svoje najoštrije oružje: riječi. Elokventni i intelektualni, Blizanci mogu uvjeriti ljude u gotovo bilo što, a taj talent lako zloupotrebljavaju.

Nasilni zločini im nisu privlačni, ali su zato majstori prijevare, obmane, ucjene i bilo koje druge aktivnosti koja im omogućuje da razgovorom dobiju ono što žele.

Njihova dvolična priroda i sposobnost prilagodbe čine ih idealnim online kameleonima. Mogu voditi dvostruki život bez ikakvih vidljivih znakova, ostavljajući dojam iskrenosti dok istovremeno pletu mrežu laži. Različite vrste laži dio su njihovog arsenala, a njihova pričljivost znači da im je teško čuvati tajne.

U digitalnom podzemlju, oni su poput "hakera za najam", koji svoje usluge nude i za financijski motivirane napade i za ciljane operacije u ime većih sila, pokazujući zapanjujuću sposobnost da istovremeno služe različitim, često sukobljenim interesima.

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Vodenjak: Inovator mračne strane interneta

Vodenjak je znak koji je emocionalno opremljen da vas uništi putem prijevara, laži i lažne nade. Oni ne mare za društvene norme i često se osjećaju kao da su iznad većine zakona, što je opasna kombinacija kada se upari s njihovom inteligencijom.

Ako želite doživjeti vrhunsko iskustvo pljačke koja će vam uzeti sav novac i istovremeno vam slomiti srce, prepustite se vodenjaku.

Njihova snaga leži u inovaciji. U svijetu kibernetičkog kriminala, oni su poput hakerske grupe Mustang Panda, o kojoj je pisala stranica Hack The Box. Grupa je poznata po sposobnosti da brzo usvoji nove strategije i miješa zlonamjerni softver s legitimnim alatima kako bi izbjegla detekciju.

Vodenjak će vas prevariti tako temeljito da vam nakon svega neće ostati ni lijepe uspomene - prevarit će vas i za njih. Njihova djela često su motivirana nekim vlastitim "humanitarnim" programom, uvjeravajući sami sebe da njihovi ciljevi opravdavaju sredstva, ma koliko ona bila destruktivna za druge.