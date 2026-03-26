Propali glazbenik natukao više od osam milijuna dolara na pjesmama koje nitko živ nije slušao

Michael Smith iz Sjeverne Karoline priznao je prije nekoliko dana krivnju u prvom američkom kaznenom postupku za prevaru na streaming servisima potpomognutu umjetnom inteligencijom.

Njegova lukava shema, koja je uključivala stotine tisuća AI pjesama i vojsku botova, donijela mu je više od osam milijuna dolara nezakonite zarade, a slučaj je postavio presedan u borbi protiv zlouporabe novih tehnologija u glazbenoj industriji.

Shema koja je prevarila sustav

Prema sudskim dokumentima i izjavama na sudu, Smith je osmislio i godinama provodio sofisticiranu operaciju. Koristeći softver za generiranje glazbe, stvorio je ogroman katalog od stotine tisuća pjesama.

Te pjesme, često s bizarnim, nasumično generiranim nazivima poput "Zygophyceae" i pripisane izmišljenim izvođačima kao što je "Calm Force", potom je postavljao na sve veće streaming platforme, uključujući Spotify, Apple Music i Amazon Music.

Ključni dio prevare bila je vojska botova. Naime, Smith je stvorio tisuće lažnih korisničkih računa i koristio softver kako bi ti računi neprestano reproducirali njegove pjesme.

Da bi izbjegao otkrivanje, operaciju je rasporedio na golemi broj pjesama umjesto da se fokusira na samo nekoliko "hitova".

Tako je u jednom trenutku njegova mreža botova generirala više od 660 tisuća streamova dnevno, što mu je donosilo godišnju zaradu veću od 1,2 milijuna dolara.

"Iako su pjesme i slušatelji bili lažni, milijuni dolara koje je Smith ukrao bili su stvarni", izjavio je, između ostalog, američki tužitelj Jay Clayton.

Priča o Smithovoj prevari započela je, ironično, s neuspjehom u stvarnom svijetu glazbe.

Kako je prenio časopis Wired, Smith i njegov partner Jonathan Hay objavili su 2018. jazz album koji je, na Hayevo iznenađenje, preko noći dospio na vrh Billboardove ljestvice.

No, jednako je brzo i nestao s nje, bez ikakvog odjeka u javnosti ili među slušateljima. Hay je iz tog razloga postao sumnjičav te je nakon sukoba sa Smithom od njega ishodio priznanje da je unajmio ljude "iz dalekih zemalja" da pojačaju broj streamova.

Vrh sante leda

Smithov slučaj razotkrio je ozbiljnu prijetnju s kojom se suočava glazbena industrija. Kolektiv za mehaničko licenciranje (The MLC), neprofitna organizacija koja prikuplja i distribuira tantijeme, odigrao je ključnu ulogu u otkrivanju prevare. Već ranije su izrazili sumnju u Smithov katalog zbog nevjerojatno velike količine pjesama.

Stručnjaci upozoravaju da je streaming prevara problem vrijedan stotine milijuna, ako ne i milijarde dolara godišnje, a umjetna inteligencija samo ga je "supernapunila".

Platforme poput Spotifyja i Apple Musica ulažu sve više sredstava u borbu protiv lažnih streamova, međutim prevaranti stalno pronalaze nove načine za zaobilaženje zaštite.

Zanimljivo je da Spotify tvrdi kako su njihovi sustavi detektirali Smithove aktivnosti i ograničili njegovu zaradu s njihove platforme na otprilike 60.000 dolara.

Nakon što je prvotno u rujnu 2024. godine bio optužen za djela koja su nosila maksimalnu kaznu do 60 godina zatvora, Smith je nagodbom priznao krivnju za jednu točku optužnice - udruživanje radi počinjenja elektroničke prevare.

Sada mu prijeti maksimalna kazna od pet godina zatvora. Uz to, pristao je na oduzimanje imovinske koristi u iznosu većem od osam milijuna dolara.

Izricanje presude zakazano je za 29. srpnja, a ovaj će slučaj zasigurno ostati zabilježen kao prekretnica u digitalnom dobu glazbe.