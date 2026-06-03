Englezi se već aklimatiziraju: Pripremat će se puno duže nego Hrvatska

SUNAČNJE NA FLORIDI /

Englezi se već prže. Na vrućinama. U SAD su stigli skoro deset dana prije Hrvatske. Izbornik Thomas Tuchel smatra kako je to ključno zbog prilagodbe na vremenske uvjete.

Smjestili su se u West Palm Beachu na Floridi gdje se temperature trenutačno kreću oko 28 stupnjeva. Odigrat će dvije pripremne utakmice - protiv Novog Zelanda i Kostarike. Njihovi se mediji zasad malo bave Hrvatskom, više vremenskim uvjetima koji ih čekaju.

"Mislim da je važno pokušati se što bolje prilagoditi ovakvim uvjetima i podignuti vlastitu spremnost za njih. Znam da se uvjeti mogu dosta razlikovati ovisno o tome gdje se igra, pa se nije lako potpuno prilagoditi, ali cilj ovog tjedna je naviknuti se na vrućinu i postupno podignuti razinu izdržljivosti. I same pripremne utakmice će nam dobro doći za prilagodbu, tako da ćemo učiniti sve što možemo. Imamo sjajan tim ljudi iza nas", kazao je Jordan Henderson.